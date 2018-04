Boomend Netflix gooit bloemetje naar Proximus

De streamingdienst Netflix pakt met uitstekende kwartaalresultaten uit. Onder meer dankzij de samenwerking met Proximus.

Netflix boekte in het eerste kwartaal een omzet van 3,7 miljard dollar (3 miljard euro), 40 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017. Netflix boekte daarmee de snelste omzetgroei in zijn geschiedenis.

De operationele winst steeg met 74 procent tot 447 miljoen dollar. Daarvan hield Netflix netto 290 miljoen dollar over (+63 procent).

Volgens Netflix zijn de goede resultaten onder meer te danken aan de bundels die het bedrijf vorig jaar lanceerde met Proximus in België, SFR Altice in Frankrijk en T-Mobile in de VS. Proximus-klanten kunnen daardoor via Proximus TV ook de series en films van Netflix bekijken. 'Deze bundels blijken erg succesvol en we voegen nu een gelijkaardig aanbod toe aan andere partners', schrijft Netflix in zijn persbericht.

Cash drain

Opvallend is dat CEO Reed Hastings alsmaar meer fans lokt buiten de Amerikaanse heimat. De internationale abonnees maken intussen de helft van de omzet en 55 procent van de abonnees uit. Buiten de VS trok Netflix in het eerste kwartaal 5,46 miljoen nieuwe abonnees aan. Dat is een stuk meer dan de 4,9 miljoen nieuwe leden waarop analisten hadden gerekend.

In de VS zelf kwamen er nog eens bijna 2 miljoen nieuwe abonnees bij. De belangrijkste videostreamdienst ter wereld rekent nu op 125 miljoen leden wereldwijd, een kwart meer dan een jaar geleden. Ook voor de toekomst blijft Netflix erg optimistisch. Het komende kwartaal wil het bedrijf opnieuw 6,2 miljoen nieuwe klanten verwelkomen.

Let wel precies die sterke groei kost Netflix handenvol geld. Het snel groeiend leger 'comakijkers' in de wereld moet namelijk tevreden gehouden worden met originele series en die zijn bepaald niet goedkoop om te maken.

Hastings waarschuwt ook in de jongste brief aan de aandeelhouders dat Netflix door die forse investeringen dit jaar zo'n 3 à 4 miljard dollar cash zal bloeden en dat die cash drain 'nog verschillende jaren' zal duren.