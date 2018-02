Boze aandeelhouders voor boze vogels

Het aandeel van Rovio, de ontwikkelaar van het populaire spel Angry Birds, gaat met meer dan 40 procent omlaag na een winstwaarschuwing.

Wie de koers van de Finse spelletjesontwikkelaar Rovio bekijkt, krijgt het gevoel in een potje Angry Birds te zijn beland. In dat spel, dat door de Finnen werd ontwikkeld, vuren gebruikers met een katapult vogels op groene varkens af. De lijn die aandeelhouders vandaag te zien krijgen blijft een tijd stabiel zweven, om vervolgens in een duikvlucht van zo’n 40 procent omlaag te tuimelen. Helaas gaat het hier niet om een van de vele vogels die je in het spel kan afvuren, maar om een crashend aandeel dat op enkele uren tijd zo’n 318 miljoen euro aan beurswaarde doet verdampen.

Nochtans leek de sky jarenlang the limit voor de Finnen. Met Angy Birds maakten ze in 2009 een van de meest populaire mobiele spelletjes ooit. Al snel verschenen talloze varianten, van Angry Birds Rio tot Angry Birds Star Wars. Samen werden ze meer dan 3 miljard keer gedownload.

Rovio kreeg wind onder de vleugels, bouwde wereldwijd verschillende Angry Birds-pretparken en is momenteel bezig aan een tweede film over de populaire vogels. Toch zakt het aandeel - Rovio noteert sinds september 2017 op de beurs van Helsinki - meer dan 40 procent omdat het bedrijf een winstwaarschuwing voor 2018 uitstuurt. Het aandeel wordt druk verhandeld. Het is nog maar de vijfde keer sinds de beursgang dat er op één dag meer dan een miljoen stuks van eigenaar verandert.

In 2018 verwacht Rovio een omzet tussen de 260 en 300 miljoen euro te behalen. Dit jaar bedroeg die 297 miljoen euro. Daarnaast verwacht het bedrijf een recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van 9 à 11 procent van de omzet te halen, terwijl die dit jaar op 10,6 procent uitkwam. Analisten hadden een marge van 14,5 procent verwacht.

Gebrek aan opvolgers

De reden is niet ver te zoeken: Angry Birds heeft een trouw publiek, maar met die franchise alleen zal het bedrijf niet significant meer groeien. Daarom werkt Rovio al bijna een decennium aan een even populaire titel - tot nu toe tevergeefs. Doorheen de jaren werden verschillende titels gepubliceerd - Amazing Alex, Retry, Party Monsters… - die stuk voor stuk in stilte werden afgevoerd.