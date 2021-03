Britse investeerder ziet gat in Belgische gamingmarkt

'You Suck at Parking' is een racegame van het Leuvense Happy Volcano.

De Belgische gamingsector is in volle ontwikkeling en enkele spelers staan voor een doorbraak. Lokale investeerders vinden is evenwel niet gemakkelijk. Het Britse Hiro Capital springt in het gat. Het investeert 2,2 miljoen dollar in het Leuvense Happy Volcano.

'De Europese gamingsector is ernstig ondergefinancierd in vergelijking met die in de VS en Azië, terwijl hier zoveel talent is', analyseert Samuel Costello, expert bij het Londense Hiro Capital. Het investeringsfonds is nog jong, het werd anderhalf jaar geleden actief, maar de oprichters zijn heel ervaren. Een van hen is Ian Livingstone, die toonaangevende bedrijven oprichtte zoals Games Workshop ('Warhammer') en Eidos ('Lara Croft: Tomb Raider').

De timing zit goed voor het fonds. De pandemie bezorgde de gamingsector in 2020 een recordjaar. De trend waarbij games zoals het eenvoudige maar intens sociale 'Among Us' via verschillende soorten toestellen kunnen worden gespeeld, hielp een nieuw publiek te vinden.

De onderfinanciering in Europa geldt zeker ook voor België, waar meer dan 100 bedrijven actief zijn in de sector. Hiro Capital moedigt de Belgische gamingbedrijven aan hun projecten voor te stellen. Het fonds investeerde pas 2,2 miljoen dollar in het Leuvense Happy Volcano.

Passie

Happy Volcano is opgericht door Jeroen Janssen, Peter Maasen en David Prinsmel. Het begon als een gemeenschappelijke passie voor games. In 2014 begonnen ze samen na de uren aan een eerste game voor iOS te werken, 'Lava Fever', waarbij je jezelf moet offeren aan een vulkaan - de 'happy volcano' - om je volk te redden.

'De game was commercieel een flop', geeft Janssen, de CEO van Happy Volcano, toe. 'We hadden helemaal geen ervaring met hoe je een game in de markt zet. Maar het bewees wel dat we samen een game konden maken en uitbrengen.'

Voor een volgende game, 'The Almost Gone', werd samengewerkt met de Brusselse auteur Joost Vandecasteele. De gamemakers wonnen er drie prijzen mee. Er kwam geld van het Nederlands Stimuleringsfonds en van de gameafdeling van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Daarvoor moest het drietal wel in 2015 een bedrijf oprichten: Happy Volcano. 'We werkten toen nog altijd na de uren. Het duurde dan ook tot juni vorig jaar voor de game werd uitgebracht', zegt Janssen.

In 2017 besliste het trio voltijds te werken voor de studio, die inmiddels uitgroeide tot acht medewerkers. De studio bouwt sites en games voor klanten, maar werkt ook volop aan de eigen game 'You Suck at Parking', 'waarschijnlijk de enige racegame waar je kan winnen door te stoppen'.

Happy Volcano stelde 'You Suck at Parking' voor op een evenement van Hiro Capital. 'Ik deed het uit interesse en om ervaring op te doen', aldus Janssen. De volgende dag al bleek dat de investeringsmaatschappij mee in het verhaal wou stappen. 'Ze keek niet eens naar onze bedrijfscijfers. Ze focust op het product en het team', stelt Janssen vast.

'We waren niet op zoek naar geld. Vanaf jaar een waren we winstgevend. Met het geld van Hiro kunnen we nu wel focussen op het maken van eigen games. En de toegang tot hun ervaring en netwerk is voor ons van onschatbare waarde.'

Happy Volcano kijkt niet alleen voor kapitaal en ervaring naar het buitenland, maar ook voor talent. Het is vooral op dat vlak dat er onderlinge concurrentie is in de sector. Dankzij de telewerkervaring in de pandemie voelt Happy Volcano zich klaar om een 'gedistribueerd team' te worden met medewerkers die zich ook in het buitenland kunnen bevinden.

Virtuele realiteit

Hiro Capital snuffelt ook aan andere gamingbedrijven. Het fonds zal volgende woensdag een sessie bijwonen van The Big Score gewijd aan gaming, georganiseerd door de netwerkorganisatie Startups.be | Scale-Ups.eu.

Een van de acht pitchende Belgische gamingbedrijven is het Gentse Triangle Factory. Zijn omzet bedroeg vorig jaar 1,6 miljoen euro. Die kwam voor 90 procent van virtual reality (VR), zowel van applicaties als van trainingen. Meer dan de helft van dat geld komt van bedrijven, waaronder een aantal multinationals.

Recent maakte de studio een beloftevol VR-game voor consumenten, 'Hyper Dash'. Dat flitsend schietspel voor meerdere spelers is sinds vorige week beschikbaar in de officiële winkel van de populaire headset Quest 2. Het krijgt veel lof van gebruikers. Op de berichtendienst Discord heeft Hyper Dash al een community van zo'n 11.000 mensen die ook wedstrijden organiseren.

De CEO en oprichter van Triangle Factory, Timothy Vanherberghen, heeft dezelfde insteek als zijn collega Janssen van Happy Volcano: een investering is nuttig maar het gaat vooral om de ervaring en het netwerk van de investeerder.

Zowel Vanherberghen als Janssen ziet zijn games nog heel wat updates krijgen. Dat past in het concept van Games as a Service waarbij de spelers blijven verrast worden door nieuwe ontwikkelingen. Steun van ervaren investeerders is daarbij een troef.