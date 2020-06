Brusselse geeky gadgets op weg naar Frankrijk

Road Sixty Geek, een Brusselse start-up van amper een jaar oud, breidt uit naar Frankrijk. Het bedrijfje verkoopt gadgets en merchandise van series, films, videogames en manga.

‘We hebben zo veel spullen dat het moeilijk is weten waar te beginnen’, zegt oprichter en CEO David Kauffman (42). ‘Denk aan mokken, sleutelhangers, magneten, miniatuurfiguurtjes, T-shirts, deurmatten, posters en petten van popcultuurhits als Star Wars of Mario Bros, van Marvel-helden tot populaire series als ‘La Casa De Papel’ en ‘Game Of Thrones’.’

Cora

Schermvullende weergave Road Sixty Geek verkoopt duizenden items die refereren aan populaire cultuur. ©Kristof Vadino

Road Sixty Geek, dat twee eigen vestigingen heeft in Ukkel en Verviers, scoorde na zes maanden een contract met de hypermarktketen Cora. Zo kan het zijn gadgets verkopen in twaalf winkels in Brussel en Wallonië in een soort minipop-up in de supermarkten. Daar komen nu 60 nieuwe Cora-verkooppunten bij in Frankrijk. Een volgende stap zijn franchises.

Het bedrijf streeft naar een omzet van 750.000 à 1 miljoen euro binnen twee jaar. Voor de uitbreiding werft het twee mensen aan, maar voor de distributie blijft het rekenen op partner CLD Distribution, die al sinds 1998 videogames verdeelt in België en Frankrijk. De expansie wordt gefinancierd met eigen geld, na een ‘erg succesvol jaar’ met een groei van meer dan 200 procent.

Mainstream

Road Sixty Geek biedt tussen 1.000 en 2.500 verschillende gadgets aan. Dreigt die veelheid aan spullen niet riskant te worden? Is het niet slimmer volop te focussen op één product, één merk? ‘Dat is het hem net. De wereld van de popcultuur is zo gigantisch rijk. We proberen daarvan de beste dingen te selecteren’, zegt Kauffman.

Road Sixty Geek blijft net bewust weg van de nichemarkt. ‘We willen mainstream zijn, om zo veel mogelijk mensen te bereiken.’ Dat zijn zeker niet alleen kinderen. ‘Met een aandeel van 30 à 40 procent zijn ze een belangrijk deel van ons publiek. Zij brengen de hele familie mee. Maar we richten ons ook op volwassenen en zelfs bejaarden. Onlangs stond een grootmoeder in de winkel, op zoek naar een cadeau voor een kleinkind. Ze zag een Kuifje-figuurtje en kocht het voor zichzelf, uit nostalgie.’

'Allemaal geeks'

Met een team van vijf – ‘allemaal geeks’ – monitort Road Sixty Geek continu wat speelt in de wereld van de populaire cultuur en alternatieve universa. ‘We moeten een jaar op voorhand kunnen inschatten wat gewild zal zijn, en zien dat we tijdig bestellen bij de grote retailers.’

Met 15 jaar ervaring in de videogamesector vertrouwt Kauffman op zijn kennis om zo’n ‘momentum’ te vatten. Hij begon zijn carrière bij Le Soir en La Dernière Heure als journalist gespecialiseerd in games. Sinds 2006 staat hij aan het hoofd van Smartoys, een Waalse videogameketen. Ook in die winkels worden de gadgets van Road Sixty Geek verkocht.