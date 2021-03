'Builderman' brengt virtuele wereld naar de beurs

De in Canada geboren Amerikaan David Baszucki zag zijn creatie, het gamingplatform Roblox, woensdag naar de New York Stock Exchange gaan tegen een waardering van 30 miljard dollar. Zijn project begon ooit als een poging om fysica leuk te maken voor scholieren.

Op Roblox heet David Baszucki 'builderman'. Een toepasselijke naam voor de 58-jarige ondernemer en ingenieur die 'gamingplatform' wellicht een te zwakke beschrijving vindt voor zijn creatie. 'Het is een platform waar miljarden mensen bijeenkomen om te leren, te werken en te spelen', beschrijft hij het potentieel van Roblox op Twitter.

Baszucki, die in Canada opgroeide maar engineering en computerwetenschappen studeerde aan het Amerikaanse Stanford, was de saaiheid van fysicahandboeken beu. Samen met zijn broer Greg ontwikkelde hij daarom eind jaren 80 Interactive Physics, simulatiesoftware die leerlingen en studenten toeliet in 2D fysica-experimenten uit te voeren.

In het nieuws omdat... het gamingplatform Roblox zijn intrede maakte op de New York Stock Exchange. David Baszucki is de medestichter en bezieler van het platform waar jongeren hun eigen games maken en een sociaal netwerk uitbouwen.

De jongeren waren enthousiast en de software won prijzen. Het duo richtte een bedrijf op met de veelzeggende naam Knowledge Revolution. Baszucki was ervan overtuigd dat de digitale wereld nieuwe mogelijkheden bood voor het opdoen van kennis. In 1998 werd het bedrijf overgenomen voor 20 miljoen dollar en enkele jaren later vestigde Baszucki zich als investeerder. Een van de bedrijven waar hij geld in stak, was het vroege sociale netwerk Friendster.

Het succes dat zijn simulatiesoftware bij jonge studenten had, liet hem niet los. Hij was gefascineerd door sociale netwerken en door media, in 2003 had hij zijn eigen radioshow. Al die elementen kwamen bijeen toen hij in 2004 begon te werken aan wat Roblox zou worden, een combinatie van 'robots' en 'blocks'. Baszucki richtte Roblox Corporation op samen met zijn vriend Erik Cassel, die in 2013 overleed aan kanker. Het platform moest toelaten zelf games te bouwen, samen te werken met vrienden, en moest leuke media bevatten.

Baszucki is ook een fan van Burning Man. Bij dat jaarlijkse evenement wordt in Nevada vanuit het niets een tijdelijke stad opgebouwd die in het teken staat van experimenteren, zelfexpressie, participatie en zelfredzaamheid. Dat sluit perfect aan bij het ethos van Roblox.

Builderman ziet die digitale wereld evolueren naar een 'metaversum', een virtuele realiteit waar mensen niet alleen gamen, maar ook naar virtuele concerten gaan, digitaal les volgen, werken en samen dingen bouwen en exploreren. Die droom lijkt tijdens de pandemie realiteit te worden. 'We zagen heel wat mensen Roblox gebruiken als een manier om verbonden te blijven, om een verjaardagspartijtje te hebben of een plechtigheid op het einde van het middelbaar', stelde Baszucki vast.

Kinderen gebruiken Roblox als een sociaal netwerk, ze kunnen er concerten bijwonen of gamen. Die games worden door de jongeren zelf gemaakt. Sommigen worden er heuse gamingondernemers. Vorig jaar waren er ruim 1.250 ontwikkelaars die minstens 10.000 dollar verdienden via transacties in hun games.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers van het platform steeg in het pandemiejaar 2020 met 85 procent tot 32,6 miljoen. 30 procent van wat de gebruikers uitgeven, gaat naar Roblox. Het bedrijf ziet de omzet flink stijgen, maar is verlieslatend. De uitdaging bestaat er nu in ook oudere jongeren aan te trekken.