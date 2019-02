Chinese internetgigant geeft Tomorrowland reclamezetje

Het dancefestival Tomorrowland scoorde dit weekend een promotionele voltreffer. 100 miljoen Chinezen keken naar de finale van een talentenjacht die een dj zocht voor het festival.

Deze zomer speelt de 39-jarige Jiang Liang onder zijn dj alter ego Jiang Liang Soundsystem op het hoofdpodium van Tomorrowland, het dancefestival in De Schorre in Boom. Jiang was afgelopen weekend de winnaar van ‘RAVE’, een talentenjacht voor dj’s op Tencent Video, de online streamingdienst van de gelijknamige Chinese internetgigant.

De talentenjacht is een losse samenwerking, benadrukt Tomorrowland. Maar het geeft het festival wel de nodige visibiliteit op de belangrijke Aziatische markt. Tencent is het best bekend van WeChat, de alles-in-éénapp die meer dan 1 miljard Chinezen gebruiken om berichten te sturen, een ticketje voor het openbaar vervoer te bestellen of doktersafspraken te maken.

Mengvorm

Tencent Video is de videoarm van de internetgigant. Het is een mengvorm van YouTube en Netflix, waarbij kijkers zowel gratis kunnen kijken met advertenties als een betalend abonnement nemen. Het aantal abonnees bedraagt volgens de jongste beschikbare cijfers, uit het voorjaar van 2018, 63 miljoen. Het aantal gratis kijkers loopt in de honderden miljoenen.

Er waren vorig jaar al ploegen van Tencent actief op het festival. Debby Wilmsen Communicatie Tomorrowland

De interesse van Tencent in Tomorrowland is niet nieuw. ‘Vorig jaar waren er al ploegen van Tencent aanwezig op het festival’, zegt Debby Wilmsen, die de communicatie voor Tomorrowland verzorgt. Als mediapartner maakten de ploegen van Tencent Video toen videobijdrages voor de Chinese markt.

Schaal

‘RAVE’ schoot in december uit de startblokken op Tencent Video. De talentenjacht liep wekelijks en had als hoofdprijs een plekje op het podium van Tomorrowland. De schaal van het programma is niet min: de eerste aflevering haalde al 60 miljoen kijkers, voor de finale gaat de productie uit van 100 miljoen. Definitieve cijfers zijn er nog niet.

De productie van de show was in handen van Star TV, het productiehuis dat in China ook de populaire talentenjacht ‘The Voice’ inblikt. ‘RAVE’ gebruikte een enorm studiocomplex in een buitenwijk van Sjanghai, met onder meer een hotel voor de 600 kandidaten die deelnamen aan de show.

Voor Tomorrowland is ‘RAVE’ dankbare promotie in China. ‘We zien dat zeker in de cijfers, in een stijging van de verkochte tickets en de aangevraagde persaccredaties in de regio’, stelt Wilmsen. Het festival heeft een gelijkaardige samenwerking lopen in Japan. Naast de gebruikelijke, uitverkochte zomereditie organiseert Tomorrowland dit jaar ook een wintereditie, in maart in Frankrijk.