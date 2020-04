'Coronaproof theater' moet zomer en najaar redden

De entertainmentsector werkt aan scenario's om in de zomer en het najaar weer zalen te kunnen vullen voor theater of musicals. Maar het is hoogst onzeker of de voorgestelde maatregelen volstaan.

Grote festivals, zoals Rock Werchter en Tomorrowland, kregen al eerder het nekschot. In coronatijden is het niet opportuun dat tienduizenden onbekenden op een festivalwei door elkaar krioelen. Tot 31 augustus vinden zulke evenementen niet meer plaats. Maar voor kleinere bijeenkomsten, zoals indoortheater en -musicals, bleef de deur op een kier staan. Concrete beslissingen zijn nog niet genomen, de organisatoren moeten de briefings na de Veiligheidsraden afwachten.

Enkele grote stemmen uit de entertainmentsector proberen de deur nu open te wrikken. Het is perfect mogelijk om met de nodige voorzorgsmaatregelen 'coronaproof theater' uit te rollen, claimen Studio 100-CEO Hans Bourlon, Sportpaleis-CEO Jan Van Esbroeck en Michael De Cock, de artistiek directeur van de KVS. Bourlon roept de overheid op niet te lichtzinnig te handelen. 'De vergelijking tussen de wei van Werchter en onze musical 'Daens', met 1.600 mensen in de zaal, gaat niet op.'

Handgel

Het aantal contacten in een zaal is beperkter, stelt hij. De basisregel in de strijd tegen het virus, anderhalve meter afstand houden, is wel niet haalbaar in een theaterzaal. Het aantal plaatsen moet dan verminderd worden en dan is de musical niet meer rendabel. 'Maar er zijn andere, gelijkwaardige maatregelen mogelijk', zegt Bourlon. 'We kunnen de toeschouwers een mondmasker aanbieden en hen vooraf ordentelijk in groepjes naar hun plaats brengen.' Ook op het podium zijn ingrepen mogelijk. Weliswaar geen mondmaskers voor de acteurs, maar hen bijvoorbeeld wel intensief testen.

Van Esbroeck, die als CEO van de Sportpaleisgroep ook drie op theater gerichte zalen in de portefeuille heeft (de Stadsschouwburg in Antwerpen, het Ethias Theater in Hasselt en de Capitole in Gent), zit op dezelfde lijn. 'We hebben aan de experts uiteengezet welke maatregelen een gelijkwaardig resultaat zouden hebben als de klassieke social distancing. Er is veel mogelijk. We kunnen de toeschouwers mondmaskers aanbieden en zelfs kleine flacons handgel. Je kan ook meer ingangen openen en toeschouwers rij per rij laten binnen- of buitengaan, zodat elke vorm van gekruist verkeer wegvalt.'

Publieksstromen

De Cock riep de sector in een opiniestuk in De Morgen op om zulke scenario's klaar te stomen, zeker voor wanneer het theaterseizoen in september weer begint. 'De sector mag niet zomaar denken dat we naar normaal gaan. Want als 'normaal' er niet komt, zijn we nergens. We bekijken zelf ook alternatieven of uitwijkmogelijkheden, zoals het benutten van ons achterplein.' Zijn oproep valt niet op een koude steen. De overkoepelende evenementenfederatie ACC werkt samen met de Karel De Grote-hogeschool al aan modellen om publieksstromen in coronatijden te organiseren.