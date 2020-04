Coronavirus dwingt Telenet prognoses te milderen

Telecomoperator Telenet ziet een beperkte negatieve impact van de lockdown op zijn prognoses voor het hele jaar.

Telenet schoot in de eerste drie maanden van dit jaar aardig uit startblokken. De groep realiseerde een omzetgroei van vier procent en een toename van de aangepaste brutobedrijfswinst ('adjusted ebitda') gezuiverd voor overnames met eveneens vier procent. Ter referentie: voor het volledige jaar rekent Telenet op een stabiele omzet en een groei van die winst met ongeveer 1 procent.

De telecomoperator en entertainmentgroep zit na het eerste kwartaal voorlopig dus op koers. Maar het geeft in één adem nu al aan dat de lockdown die midden maart begon in reactie op de uitbraak van het coronavirus een beperkte negatieve impact zal hebben op die prognoses. Daarmee komt de belofte van februari over winstherstel dit jaar alweer op de helling te staan.

Lockdown

Telenet rekent concreet nu op een daling van de omzet over het hele jaar met 2 procent en een terugval van de aangepaste brutobedrijfswinst gezuiverd voor overnames met een procent. Bovendien gaat de groep er daarbij van uit dat de lockdown in mei geleidelijk aan eindigt en dat er in het najaar geen nieuwe 'blijf-in-uw-kot'-momenten zijn.

Het lijkt intuïtief vreemd dat een telecom- en entertainmentbedrijf 'te lijden' heeft onder de quarantaine, zeker nu iedereen binnen zit en op zoek is naar entertainment. Maar Telenet ziet wel een impact van het coronavirus in andere takken: zo weegt de lockdown op de verkoop van IT-materiaal en smartphones. Ook de ingestorte reclamemarkt speelt, via Telenets tv-dochter De Vijver Media (Vier, Vijf, Zes).

Voetbal

Telenet heeft ook een grote schare klanten die een abonnement nemen bij het bedrijf voor de aangeboden sportzenders, verzameld onder de merknaam 'Play Sports'. Nu er nergens nog gevoetbald wordt, loopt het publiek daar sneller weg dan normaal. 'We zagen een vroegere stijging van het verloop dan in de vorige jaren.'

Het bedrijf schreef de uitzendrechten ook versneld af, wat woog op de nettowinst. De telecomoperator vroeg vorige week de Pro League, via een officieel schrijven, wel nog om in gsprek te gaan over een gedeeltelijke terugbetaling van de rechten.

Reclame

In het erg concurrentiële telecomlandschap wist Telenet zich wel goed staande te houden in het eerste kwartaal. Het bedrijf wist meer klanten te strikken voor een breedbandinternet of gsm-abonnement dan analisten hadden verwacht, en beperkte de schade, het 'voetbaleffect' ingecalculeerd, bij digitale tv-abonnementen.