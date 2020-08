De dure diva die de telecomoperatoren niet kunnen missen

Na Proximus en Orange Belgium lijkt uiteindelijk ook Telenet de voetbalzender Eleven Sports in zijn aanbod op te nemen. Het kabelbedrijf kan niet achterblijven. Zijn abonnees dreigen over te lopen naar de concurrentie om live te kijken naar het Belgisch voetbal.

Een deal was er donderdagavond nog niet, maar de 180.000 voetbalabonnees van Telenet kunnen naar alle waarschijnlijkheid snel op beide oren slapen. Het Belgisch voetbal zal na het sluiten van een deal vanaf volgend weekend - de tweede speeldag - weer live te volgen via hun vertrouwde decoder. De eerste speeldag lukte dat nog niet door onenigheid tussen Telenet en de rechtenhouder Eleven Sports. De twee bleven de voorbije weken onderhandelen over een prijs waar beide partijen zich in konden vinden. Terwijl Orange Belgium begin juli al een deal sloot met de sportzender. Proximus volgde twee weken later.

Honderden ongeruste voetbalfans belden Telenet op met de vraag of ze voor live voetbal moesten overstappen naar de concurrentie. In afwachting van een deal gaf de telecomoperator zijn abonnees 10 euro korting om de livewedstrijden te streamen via de website van Eleven. Een verrassende wending: het is alsof de bioscoopuitbater Kinepolis zijn klanten geld zou geven om de jongste blockbuster thuis te kijken via Netflix.

Maar het streamen liep de eerste speeldag niet van een leien dakje, getuige de klachten op Twitter van ontevreden Eleven-kijkers over het trage laden van de streamingapp en de ondermaatse beeldkwaliteit. Ze riepen Telenet op een deal te sluiten met Eleven ‘in het belang van ons voetbal’.

Shift

De shift in kijkgedrag van de klassieke decoder naar het online streamen lijkt bij de voetbalfans dus niet zo’n vaart te lopen als in de bredere geledingen van tv-kijkend België. Het nieuwe tv-kijken of streamen slaat in eerste instantie aan bij jongeren. Het gros van hen stelt zich tevreden met de doelpunten en hoogtepunten in plaats van volledige wedstrijden uit te zitten.

De technische streamingproblemen verbazen sportrechtenexpert Pierre Maes niet. ‘Woensdag waren er ook problemen met de Altice-stream van de Champions League-match Atalanta-PSG, terwijl dat platform al twee jaar in de lucht is.’ Ook de streams van het Duitse sportstreamingplatform DAZN haperen soms, zegt de auteur van ‘Le business des droits TV du foot’. Hij verwijst naar een quote van de Duitse expert Yannick Ramcke: ‘Content is king, but distribution is King Kong.’

Maes werkte eerder voor Telenet en Eleven-voorloper MP & Silva en stond onlangs KBC bij in het kopen van de clips met doelpunten en hoogtepunten om hun bankapp op te leuken. Hij acht de tijd lang nog niet rijp voor voetbal dat uitsluitend via het internet (OTT of over-the-top in het jargon) wordt aangeboden. ‘DAZN onderhandelt over distributiedeals met klassieke spelers. Door Covid-19 zijn veel van zijn klanten afgehaakt. Logisch, als er geen voetbal meer is, zeg je een streamingabonnement in een-twee-drie op.’ Het wordt een ander verhaal als de transmissiesnelheden van de beelden in de toekomst omhooggaan en het streamen geen last meer heeft van haperingen.

Voor Telenet kost het Belgisch voetbal veel meer dan het oplevert. Maar als één operator de wedstrijden toont, kunnen de andere niet achterblijven. © belga

Tot dan heeft Eleven de telecombedrijven broodnodig om zijn zware investering te laten renderen. Het bedrijf betaalde 0,5 miljard euro voor vijf voetbalseizoenen. Dat maakt van het Belgische Eleven-filiaal de grootste markt van de Britse groep. (zie inzet) Telco’s als Telenet vormen niet alleen de grootste inkomstenbron, ze zorgen ook voor schaalgrootte. Via Telenet, Proximus, VOO, TV Vlaanderen/Télésat en Scarlet keken de voorbije seizoenen 750.000 abonnees naar het eersteklassevoetbal.

Naast het doorverkopen van zijn rechten zet Eleven Sports in op reclame en de verkoop van content voor de mediaplatformen van de clubs. Zo maakte het bedrijf voor zijn eigen kanalen een reportage over de jeugdacademie La Masia van FC Barcelona. De Spaanse competitie La Liga hing daarna aan de lijn om de beelden te kopen.

Slechte verliezer

Hoeveel Telenet en de andere telecomoperatoren aan Eleven betalen, is niet bekend. De voorbije seizoenen betaalden Telenet en Proximus volgens een analist elk 20 à 30 miljoen van de jaarlijkse 80 miljoen euro aan de voetbalclubs. Allicht is hun huidige bijdrage van dezelfde grootteorde. Nieuwkomer Orange betaalt naar schatting zowat de helft.

Dat Telenet-topman John Porter zich na de veiling een slechte verliezer toonde, heeft de gesprekken met Eleven ongetwijfeld geen goed gedaan. ‘De biedingen van Eleven en die van de telecomspelers waren heel vergelijkbaar. Bij zo’n klein verschil gaat het voordeel naar de bestaande rechtenhouder’, reageerde de CEO nadat hij naast de televisierechten had gegrepen. En ook: ‘Om God weet welke redenen kiezen de clubs voor Eleven, een bedrijf zonder bankgaranties, waar alleen een groep achter zit die de markt wil ‘disrupten’. Dat slaat nergens op.’

Telenet heeft het Belgisch voetbal in se niet nodig. De voorbije seizoenen hebben aangetoond dat ‘het belangrijkste spelletje ter wereld’ veel meer kost dan het oplevert - wat ook geldt voor Telenets rechten op de Engelse Premier League. Maar als één operator de wedstrijden toont, kunnen de andere niet achterblijven. Een extra motivatie voor Telenet is dat prijsbreker Orange voor het eerst het Belgisch voetbal uitzendt. Orange snoept al enige tijd klanten van Telenet af met een goedkoper televisie- en internetaanbod. Als Orange vrij spel krijgt op de voetbalmat, kan de schade oplopen.

Om live-streaming te verlossen van haperingen, zijn hogere transmissiesnelheden nodig. Pierre Maes Expert voetbalrechten

Net zoals Eleven niet zonder de telco’s kan, hebben die de sportzender nodig om hun abonnees aan boord te houden. Bij Telenet waren dat er 200.000, maar door corona zijn er 20.000 afgehaakt.

Voetbal en andere sporten zoals basketbal en veldrijden in de huiskamer brengen past in de brede strategie van telecombedrijven om meer te zijn dan louter een doorgeefluik voor internet, telefonie en televisie, en om zich te differentiëren van de concurrenten en verschillende doelgroepen aan te trekken. Door te investeren in eigen en lokale content (Telenet met zijn dochter Woestijnvis) en in ons land de exclusieve verdeler te zijn van de series en films van HBO (Telenet) of Disney+ (Proximus, zie hieronder) wapenen ze zich tegen prijsvechters die hun telecomdiensten franjeloos in de markt zetten.

Maes verwacht dat de telecombedrijven nog jaren in sport investeren. ‘In Europa heb ik nog niemand zien afhaken. Het Franse Altice-SFR bouwt zijn voetbalaanbod nu wel af, maar is geen klassieke telco. Bovendien heeft het bedrijf van Patrick Drahi agressief rechten opgekocht. Dat is verkeerd uitgedraaid, tot een sociaal plan toe. Deutsche Telekom is de voorzichtigste op dat vlak en dat kocht de Duitse rechten voor het EK 2024 in Duitsland.’

Uitpuilende geldkluizen

De grote hoop van voetbalbonzen dat techreuzen met uitpuilende geldkluizen zoals Amazon en Facebook zich op het voetbal werpen, is een illusie gebleken. Amazon haalde vorige kerst in het VK een aantal Premier League-wedstrijden en in Duitsland Champions League-matchen binnen om de kijkers naar zijn e-commerceplatform te lokken. Maar het bleef bij kleine, lokale prikken. Een algemene aanval op het voetbal blijft uit. De Duitse clubs waren teleurgesteld dat Amazon zijn kat stuurde naar de jongste veiling voor de Bundesliga. ‘Voor de techreuzen is sport helemaal niet noodzakelijk, het is een ‘nice-to-have’’, besluit Maes.

Voor de telco’s is het voetbal nog enige tijd een must-have. Een die de komende vijf jaar zonder hun eigen smoel en met het Eleven-logo de huiskamer inkomt, zonder de omkadering en presentatoren waarmee Telenet en Proximus de voorbije jaren uitpakten. Op die manier gaan de kijkers het Belgisch voetbal meer en meer met Eleven associëren, zeker ook omdat de sportzender heel actief is op sociale media.