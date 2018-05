De moeilijke moraal van Spotify

Spotify stopte deze week met het promoten van artiesten van wie het gedrag niet overeenstemt met de eigen waarden. Het is de start van een aartsmoeilijke evenwichtsoefening voor het machtigste muziekplatform van deze tijd.

Moet een muziekplatform een moraal hebben? Bij streamingdienst Spotify luidt het antwoord duidelijk 'ja'. Het Zweedse bedrijf kondigde deze week aan dat het stopt met het promoten of aanraden van artiesten van wie de muziek of het gedrag 'haatdragend' wordt bevonden.

Spotify trapte de nieuwe zelfregulering af door twee artiesten in de ban te slaan: R&B-crooner R Kelly en shockrapper XXXTentacion. Die eerste wordt al jarenlang beschuldigd van verregaand seksueel misbruik, vaak van minderjarige vrouwen. Nummer twee wordt beschuldigd van fysiek geweld tegen een zwangere vrouw.

De muziek van beide artiesten is wel nog beluisterbaar via het streamingplatform, maar wordt voortaan wel geweerd uit de door Spotify zelf gecureerde playlists en de aanradingsalgoritmes. 'We censureren geen muziek', zo verduidelijkt Spotify zelf de keuze. 'Maar we willen dat onze redactionele keuzes wel onze waarden reflecteren.'

#MuteRKelly

Met dit nieuwe beleid lijkt Spotify in te spelen op een socialemediacampagne tegen R Kelly, die de voorbije weken en maanden aan kracht won. Met de hashtag #MuteRKelly proberen activisten voor vrouwenrechten radio's, streamingdiensten, labels en muziekpromotoren te overtuigen om de zanger te laten vallen vanwege zijn vermeend misbruik. De beslissing wordt daar dan ook op gejuich onthaald.

Maar door deze potentiële controverse te snel af te proberen zijn, opende Spotify een heel nieuw debat, dat eerder al volop woedde bij internetbedrijven als Facebook of Twitter: moet een technologieplatform een mening hebben over de content die het verdeelt? En zo ja, waar leg je dan de grens?

'Sad' van de controversiële rapper XXXTentacion is momenteel één van de meest gestreamde nummers in de VS.

Het antwoord op die vragen is niet onbelangrijk. Er mag dan misschien veel geklaagd worden over de inkomsten uit streaming, het is ook duidelijk dat carrières van artiesten vandaag gemaakt of gekraakt kunnen worden op platformen als Spotify. Om opgepikt te worden door miljoenen luisteraars, is het van vitaal belang om aan bod te komen in de door het bedrijf gecontroleerde playlists. Werd een hit vroeger gemaakt door in hoge rotatie te geraken op de radio, dan gebeurt dat vandaag steeds meer door prominent gepromoot te worden door Spotify & co.

Omwille van die enorme invloed wordt de beslissing van Spotify dan ook met argusogen gevolgd in de muziekwereld. Wat een team van mensen bij het Zweedse bedrijf vindt van je muziek of gedrag, kan plots bepalend zijn voor je carrière.

Hellend vlak

'This is a big deal', zo drukt Don Gorder, verantwoordelijke voor de opleiding muziekmanagement van Berklee College of Music het uit in The New York Times. 'Spotify waagt zich op een hellend vlak. R Kelly loopt nu extreem in de kijker, maar wat met al die andere artiesten die zich in het verleden hebben misdragen? Bovendien is waar de zanger van wordt beschuldigd wanstaltelijk, maar is hij nergens voor veroordeeld. Spotify legt dus een morele lat, maar het is volstrekt onduidelijk waar die precies ligt.'

Spotify legt een lat, maar het is onduidelijk waar ze precies ligt. Don Gorder Professor muziekmanagement

Die vaagheid wordt misschien nog het beste gevat door het management van XXXTentacion. Gevraagd om een reactie op de ban van hun populaire poulain, antwoordde woordvoerster Aishah White enkel met een wedervraag. 'Zullen de volgende artiesten ook uit playlists worden geweerd?', gevolgd door een lijst met namen als Ozzy Osbourne, Michael Jackson, Gene Simmons (Kiss) en Dr. Dre. Artiesten die elk om beurt zelf beschuldigingen of veroordelingen voor seksueel of fysiek geweld achter hun naam hebben staan.

Zware opdracht

Het is een discussie waar Spotify niet helemaal klaar voor lijkt en zich dus ook vooraf indekte. 'Dit is een gecompliceerd proces, we kunnen nu moeilijk naam per naam ingaan op de feiten', aldus het bedrijf.

En nog: 'Het is belangrijk om te onthouden dat culturele gevoeligheden en standaarden erg kunnen verschillen en snel kunnen veranderen. Dat wil zeggen dat er altijd content zal bestaan die aanvaardbaar is in sommige omstandigheden, maar onaanvaardbaar in andere. Wij zullen altijd naar de volledige context kijken. We zullen zeker fouten maken, en daar ook van leren.'