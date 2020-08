Disney aast op status van meest geliefde babysit...

Disney zette vrijdag met een deal met Proximus en haarscherpe promo's de laatste rechte lijn in naar de lancering van de streamingdienst Disney+ in ons land. Succes lijkt haast verzekerd. 'Disney bekoort jongeren én ouderen.'

Met de nodige zin voor dramatische opbouw werkt de Amerikaanse entertainmentgigant Disney al maanden toe naar de lancering van Disney+, zijn online kijkdienst die de strijd met Netflix moet aangaan, op de Belgische markt. Disney+ kende vorig jaar in november zijn glansrijk debuut in de VS, kwam in maart naar Europa (maar niet naar België), en in juni werd duidelijk dat 15 september de uitverkoren datum voor ons land is. De nieuwste demarrage was er vrijdag een met punch: Disney kondigde een distributiedeal met Proximus aan en biedt haarscherpe promo's aan de vroege beslissers.

Disney plaveide in alle stilte al maanden de weg naar dit moment. Sinds mei verdwenen 82 iconische kinderfilms, zoals Sneeuwwitje, uit de bibliotheek van Play en Play More, de betalende extra zenderpakketten van Telenet. Disney heeft ze zelf nodig om ze te integreren in het eigen platform. Daarop zouden vanaf 15 september meer dan duizend films en series uit vijf werelden te zien zijn: de klassiekere Disney-films, de animatiefilms van Pixar, het actieheldenuniversum Marvel, de Star Wars-saga en de natuurzender National Geographic. Kijkers kunnen tot vier streams tegelijk afspelen, op verschillende toestellen.

Inkomhal

Na de technische voorbereiding volgde vrijdag een volgende stap. Disney gooide een maand voor de effectieve lancering van het platform al de deuren van de inkomhal open. Op de portaalsite was er een uitgebreidere preview van het platform te zien, met de optie om zich nu al aan een scherpe jaarprijs te abonneren (59,99 euro per jaar in plaats van 69,99 euro). Ter referentie: een basisabonnement op Netflix, de grote rivaal van Disney, kost minstens 7,99 euro per maand. Een reclamecampagne op Instagram moest meteen mensen richting de promo lokken.

Kers op de taart was een distributiedeal met een gevestigde naam uit de Belgische mediawereld: Proximus. Klanten met een 'All Stars' of 'All Stars & Sports'-pakket voor digitale tv krijgen een jaar lang gratis toegang tot de streamingdienst van Disney. Die aanpak is logisch, meent professor Tom Evens, die aan de UGent onderzoek doet naar de media-industrie. 'In de wereld van streaming is er de nodige volatiliteit, zeker in deze tijden met sociale restricties door corona. Mensen nemen een abonnement voor een paar maanden, om een en ander te bekijken, maar zeggen dat dan weer op.'

De vraag is vooral of iets een 'ideale babysit' is. Bij Netflix was het antwoord op die vraag positief. Als de ene aflevering eindigde, begon de volgende al. Tom Evens Hoogleraar media UGent

Disney verzekert zich met de scherpe jaarpromo voor vroege beslissers en de bestaande klantenbasis van Proximus dus van een recurrente omzet voor zeker een jaar. 'Dat is geen overbodige luxe in een sector met lage marges', meent Evens. Dat Disney bij Proximus uitkomt, is geen verrassing. Proximus en Telenet volgen een heel andere strategie als het gaat om entertainment. Proximus focust op het 'bundelen' van series, films en ander entertainment van andere bedrijven, Telenet heeft ambities om die zelf te produceren. Het kocht de zenders VIER en VIJF en lanceert dit najaar samen met VTM-moeder DPG Media 'Streamz', een Vlaams streamingalternatief.

Nostalgie

Of Disney+ een succes wordt, zal evenwel niet afhangen van de scherpe promo's of de link met Proximus, klinkt het in de sector. 'Kinderen kijken, ouders bepalen het abonnement. De vraag is vooral of iets een 'ideale babysit' is', stelt Evens. 'Bij Netflix was het antwoord op die vraag positief. Als de ene aflevering eindigde, begon de volgende al.' Hij maakt zich sterk dat het bij Disney niet anders zal zijn. Het bedrijf van de muis met de ronde oren heeft zelfs een streepje voor. 'Disney bekoort jongeren, maar ook ouderen. Bij het oudere publiek is er een vorm van nostalgie rond het merk Disney.'

14% Kinderentertainment 14 procent van alles wat bekeken wordt op VTM Go is voor kinderen bestemd.

Dat betekent niet dat spelers zoals Telenet of VTM, die inzetten op eigen producties, per definitie kansloos zijn, is in de sector te horen. 'Jongeren zijn minder gebonden aan merken of kanalen', zegt een bevoorrecht waarnemer van de sector. 'Ze schakelen snel, tussen een filmpje op YouTube, Netflix of VTM Kids. Ze spelen een game of ze zijn actief op TikTok. Ze zullen zich altijd laten leiden door de kwaliteit van wat ze zien.' De commerciële spelers bouwen nu al online aan de verdedigingslinie om ook hun stuk van de koek op te eisen. Zo is 14 procent van alles wat bekeken wordt op VTM's online kijkplatform VTM Go voor kinderen.