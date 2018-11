'Disney+' moet vanaf eind volgend jaar Netflix bekampen

Entertainmentreus Disney geeft almaar meer details vrij over de lancering van haar eigen online videostreamdienst eind volgend jaar.

In de marge van de kwartaalresultaten lichtte Disney-topman Bob Iger een tipje van de sluier over de online videostreamdienst die Disney in de steigers zet.

Dat die er aan komt, was al eerder geweten. Een hele rist Disney-producties, waaronder die van de Marvel- en Star Wars-franchise zijn nu nog te zien bij Netflix, 's werelds marktleider op het vlak van 'comakijkers'. Maar Disney is van plan om die via een eigen platform rechtstreeks tot bij de kijker te brengen.

Live

'Disney+' moet live gaan in de Verenigde Staten eind volgend jaar. De timing van de lancering zou alles te maken hebben met lopende contracten tussen Disney en Netflix . Die zouden eind volgend jaar aflopen, zo weet de Amerikaanse technologiewebsite TechCrunch. Disney heeft wel al een andere streamingdienst, voor sporttak ESPN.

Disney onthult ook steeds meer producties die op de nieuwe streamingdienst te zien zullen zijn. Lucasfilm, de studio gesticht door George Lucas in de jaren '70, werkt aan een prequel van 'Star Wars: Rogue One'. Er komt ook een aparte serie rond Loki, een personage uit het Marvel-universum. De series komen bovenop eerder aangekondigde producties rond Monsters Inc. en High School Musical.

Moloch

Wanneer de streamingdienst van Disney naar België komt, is niet duidelijk. Er is wel al een landingspagina voor België, waar geïnteresseerden hun e-mailadres kunnen achterlaten voor meer informatie. Daar staat ook opgelijst dat de streamingdienst producties van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographics zal bevatten.