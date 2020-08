Disney zendt schokgolf door bioscoopwereld

Na twee keer uitstel komt er nu afstel. De Disney-film 'Mulan' maakt zijn première in september op Disney's streamingplatform in plaats van op het grote witte doek.

De filmreus lanceert een van zijn langverwachte films rechtstreeks op zijn streamingplatform. Een eenmalige beslissing ingegeven door Covid-19 zoals Disney verzekert of staat de exclusiviteit van de bioscoop op het spel?

Disney's jongste kwartaalrapport ademt een en al corona tristesse. De lockdown hakt er diep in bij de Amerikaanse entertainmentreus .

Netto is er een verlies van 4,7 miljard dollar. De sluiting van de pretparken en de resorts alleen is al goed voor een bedrijfsverlies van 2 miljard dollar.

De omzet duikt 42 procent lager tot 11,8 miljard dollar. Door de sluiting van de bioscopen zagen de filmstudio's hun inkomsten ruim halveren. Bij de pretparken, cruises en merchandising is de meltdown nog groter: -85 procent. Vorig jaar was deze divisie nog goed voor bijna een derde van de omzet.

Lichtpunt in het rapport is het streamingplatform Disney+ waar topman Bob Chapek maar al te graag de spotlight op zet.

De lockdown heeft ook een positieve keerzijde, veel thuiszitters namen een abonnement op de uitdager van pionier Netflix . Na nog geen maanden staat de teller op meer dan 60 miljoen, een mijlpaal waar Netflix liefst acht jaar voor nodig had. In ons land lanceert Disney+ midden september, tegen 6,99 euro per maand.

Eenmalig of voorbode?

Naast de films en series van onder meer Star Wars, Marvel en Pixar mogen we ons opmaken voor 'Mulan'. De live-action remake van de gelijknamige animatiefilm uit 1998 verdwijnt definitief van de cinemakalender, nadat Disney de release door de coronacrisis al twee keer had uitgesteld. De filmreus kiest er voor de prent via zijn streamingplatform te lanceren.

Mulan: in september op Disney+, niet in de bioscoop

Het is de jongste dominosteen die valt in wat lijkt op een remake van de filmbusiness. In maart besliste NBCUniversal al 'The Hunt', 'The Invisible Man' en 'Emma' tegelijk te lanceren op het grote witte doek én in de huiskamer (streaming). Beleeft de zogenaamde 'theatrical window' - de drie maanden exclusiviteit voor de cinema vóór de film aan andere kanalen wordt verkocht - zijn laatste sequel?

Een inkorting of verdwijnen van dat 'window' zou bijzonder slecht nieuws zijn voor bioscoopuitbaters als Kinepolis . Topman Eddy Duquenne denkt echter niet dat de soep zo heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend. 'De streamingplatformen voeren een prijzenoorlog. Het aanbod van Disney (7 dollar) kost de helft van een Netflix-abonnement. Terwijl een avondje cinema met twee 20 dollar oplevert. De waarde van het window blijft heel groot. De studio's stellen niet voor niets hun releases uit.' Let wel: de quote dateert wel van mei, dus vóór Disney's beslissing.

Mulan is een one-off. Bob Chapek CEO van Disney

Gooit de Amerikaanse filmreus met Mulan de knuppel in het hoenderhok - in dit geval de projectiekamer van de bioscoop? CEO Chapek trachtte tijdens de analistencall over de resultaten de bom alvast te ontmijnen. Een 'eenmalige' move als gevolg van de pandemie in plaats van een grootse verschuiving in de filmstrategie.