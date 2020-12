EA overklast Take-Two bij overname maker F1-game

Het Amerikaanse gamingbedrijf Electronic Arts neemt voor 1,2 miljard dollar het Britse Codemasters over, de maker van onder meer het Formula One-game voor Playstation. Het overtroeft zo zijn concurrent Take-Two, die zijn positie 'aan het overwegen is'.

EA betaalt 604 pence per aandeel. Codemasters, waarvan het aandeel in een reactie 18 procent steeg, trok een eerdere aanbeveling om in te gaan op een bod van Take-Two in en stelde vast dat EA het betere bod doet.

Het bod van EA is goed voor een premie van 13,1 procent tegenover het slot van Codemasters vorige vrijdag. Analisten merken op dat Codemasters een strategische relatie heeft met het Chinese internetbedrijf NetEase, waardoor het een rechtstreekse route heeft naar de lucratieve Chinese markt.

EA is onder meer bekend als maker van The Sims, Star Wars, Need for Speed en FIFA. Codemaster maakt naast F1 ook games zoals Dirt, Project Cars, en Grid. Het bedrijf is gevestigd in het Engelse Southam en telt zo'n 750 werknemers.

De gamingsector, die goed boerde door de pandemie, zit in een overnamefase. In september kocht Microsoft voor 7,5 miljard dollar ZeniMax Media met studio's zoals Bethesda, Arkane en id. In februari kocht Sony Insomniac Games, de ontwikkelaar van Spider-Man, voor 229 miljoen dollar.