Eerste reviews van Cyberpunk 2077 slecht onthaald op beurs

De game werd al aangekondigd in 2012. Na enkele vertragingen zullen spelers op pc, Playstation, Xbox en op de cloudgamingdienst Stadia van Google het spel op 10 december kunnen spelen. Gamingcritici hebben er ondertussen al tientallen speluren opzitten om de game te reviewen. Gebaseerd op 44 reviews scoorde de game dinsdag op de site Metacritic 91 op 100. Daarmee was de game 'slechts' de vierde beste van 2020. De score kan nog veranderen naarmate meer reviews beschikbaar worden.

Het aandeel CD Projekt zakte in Warschau tot 9,4 procent. Daarmee noteert het in 2020 nog altijd 44 procent hoger. Het Poolse bedrijf heeft een beurskapitalisatie van ongeveer 9,5 miljard euro. Het strijdt met het Franse Ubisoft voor de eerste plaats op de lijst van de Europese gamingbedrijven.

Analisten verwachten dat bijna 30 miljoen stuks zullen worden verkocht tijdens het eerste jaar, waarbij het bij de historische bestsellers in de sector zou behoren. Met een budget van zo'n 270 miljoen euro is Cyberpunk 2077 een van de duurste videogames uit de geschiedenis.

Grootstad

Naast klachten over bugs is er kritiek op het feit dat de game vooral geobsedeerd lijkt door het cyberpunkgenre van de jaren tachtig eerder dan een radicaal nieuwe visie op de toekomst te brengen. Reviewers stoorden zich ook aan de hypergeseksualiseerde manier waarop transgenders worden geportretteerd. Maar er is ook veel lof. Een groot deel van de game speelt zich af in de dystopische grootstad Night City, een onafhankelijke stadstaat in een verscheurd Amerika. 'Night City is uitgestrekt en ingewikkeld, intimiderend en ontzagwekkend', schrijft gamereviewer Carolyn Petit op de site Polygon.