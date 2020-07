Epstein-vertrouwelinge Ghislaine Maxwell gearresteerd...

De FBI heeft Ghislaine Maxwell, de ex-vertrouwelinge van Jeffrey Epstein, gearresteerd. Ze wordt gezien als een spilfiguur in het misbruiknetwerk van de overleden miljardair Jeffrey Epstein.

De FBI heeft Ghislaine Maxwell, een vertrouwelinge van de overleden Amerikaanse zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein, opgepakt. Maxwell werd donderdag aangehouden in New Hampshire en later op de dag voorgeleid. In totaal zijn zes aanklachten tegen de 58-jarige vrouw ingediend.

Vier van de aanklachten hebben betrekking op ronselactiviteiten, waaronder het lokken en vervoeren van meisjes en het plannen daarvan. Maxwell zou ook meerdere malen meineed hebben gepleegd.

De Britse is de dochter van de mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze was jarenlang de vriendin van Epstein, die vorig jaar werd opgepakt voor misbruik van talloze vrouwen op zijn privé-eiland in de Caraïben. Hij pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel, in afwachting van zijn proces. Eerder was hij in Florida al veroordeeld voor kindermisbruik.

Schermvullende weergave De multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel. ©AFP

Meerdere vrouwen hebben in rechtszaken gezegd dat Maxwell de leiding had over het ronselnetwerk van Epstein. Ze zou ook mee hebben nagedacht over manieren waarop Epstein zijn slachtoffers kon lokken. De onlangs verschenen Netflix-documentaire ‘Filthy Rich’ over Epsteins seksuele piramidesysteem hing geen fraai beeld op van haar rol. Een aantal vrouwen - de meesten minderjarig op het moment van het vermeende misbruik - getuigden hoe Maxwell meehielp hen om de tuin te leiden in de villa van het koppel in Florida. Sommigen vertelden hoe ze door Maxwell als masseuse voor Epstein werden ingehuurd. Het 'masseren' nam al snel andere proporties aan. ‘Ze noemden seks massage. Ze noemden modellenwerk massage.’, getuigde een van de vrouwen. De zakenman liet zijn slachtoffers voornamelijk uit West Palm Beach halen, het sociaal achtergestelde stadsdeel aan de overkant van het water.

Societykringen

Epstein had als financieel specialist een uitgebreid netwerk in de hoogste kringen. Onder zijn contacten bevonden zich de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en de Britse prins Andrew. Die laatste leerde Epstein kennen via Maxwell. Dankzij de connecties van haar vader vertoefde de Britse haar hele leven in hoge kringen. Maxwell groeide op in een herenhuis met 53 kamers in een buitenwijk van de universiteitsstad Oxford. Na de dood van haar vader verhuisde ze naar New York, waar ze uitgroeide tot een graag geziene gast in societykringen.

Een butler van Jeffrey Epstein omschreef Ghislaine Maxwell als ‘de baas’.

De gewezen socialiste beheerde Epsteins huizen. ‘Ze waren net zakenpartners’, was de beschrijving die een hoofd van de huishouding van Epstein gaf aan de band tussen Maxwell en de gevallen miljardair. Een butler van Epstein omschreef Maxwell als ‘de baas’.

Met haar arrestatie komt een einde aan het kat-en-muisspelletje dat Maxwell sinds de zelfmoord van Epstein met de FBI speelde. Eind vorig jaar raakte bekend dat de FBI een onderzoek naar haar had geopend. Sindsdien was ze van de radar verdwenen. Volgens Britse media bevond ze zich de afgelopen tijd in haar geboorteland Frankrijk. Ze zou zich verscholen hebben gehouden in een appartement in Parijs en een familiekasteel in het zuiden van Frankrijk.