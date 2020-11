Facebook lanceert fitnesstracker voor virtuele realiteit

Fitnessen is een van de leukste dingen die u kunt doen in de virtuele realiteit. Zeker nu er headsets zijn die u toelaten vrij te bewegen, zonder gehinderd te worden door kabels. Facebook lanceerde een virtuele fitnesstracker die u moet aansporen meer te bewegen. Het initiatief past naadloos in de langetermijnstrategie van de techgigant.

De Quest 2 is de recentste headset voor vituele realiteit (VR) van Oculus, de afdeling van Facebook die zich bezighoudt met virtual en augmented reality. Het is een zogeheten 'stand alone' headset, wat betekent dat hij niet met kabels moet worden verbonden met een computer. Dat maakt hem geschikt voor games waarbij veel moet worden bewogen. Hij is met zijn 349 euro ook relatief betaalbaar.

Op YouTube verschenen al enthousiaste verhalen van fans die al bewegend in VR hun overgewicht aanpakten. In de appwinkel van Facebook zijn er inmiddels tal van fitnessapps te vinden, maar ook shootergames bijvoorbeeld die nogal wat snelle bewegingen vereisen.

Ondertussen zal het Facebook niet zijn ontgaan hoe in deze coronatijd alles wat te maken heeft met thuis fitnessen in de lift zit. In de VS is er het succesverhaal van Peloton. Dat bedrijf koppelt online trainingen aan producten zoals een binnenhuisfiets en een loopband.

In de wereld van Big Tech is er Apple dat binnenkort uitpakt met een Fitness+ aanbod, een abonnement van zo'n 10 dollar per maand voor online trainingen waarbij de Apple Watch wordt ingezet.

Facebook kon niet achterblijven. In september werd een fitnesstracker aangekondigd in de vorm van de VR-app Oculus Move. Die bestaat uit een calorieënteller die rekening houdt met uw bewegingen terwijl u de headset Quest of Quest 2 draagt. Niet enkel fitnessapps worden daarbij gemeten maar ook bijvoorbeeld uw bewegingen in shooter- of puzzelgames, of in apps die gericht zijn op virtuele ontmoetingen met andere gebruikers. De fitnesstracker is deze week beschikbaar geworden voor de Quest-gebruikers.

Data

Move registreert tijd en calorieën. Ook kunt u doelstellingen bepalen. De Move app biedt een flashy overzicht waar u ziet hoeveel calorieën u bent kwijtgeraakt in welke apps. Om die calorieën te berekenen wil Oculus, Facebook dus, wel een en ander van u weten. Het gaat dan over geslacht, leeftijd, gewicht en lengte. Facebook weet wellicht uw geboortedatum al, vermits u lid moet zijn van het sociale netwerk om de headset te kunnen gebruiken. De andere gegevens worden opgeslagen op uw eigen headset en worden niet gedeeld met Facebook.

De statistieken worden ook op de headset bewaard en niet gedeeld. Als u bewegingsdoelstellingen instelt en die ook haalt, wordt die informatie verzameld in globale statistieken om te evalueren in welke mate gebruikers hun doel halen.

GOALS

Het is overigens niet verplicht lengte, gewicht en geslacht in te geven, maar het helpt bij de calorieberekening. Voor de berekening wordt een algoritme gebruikt dat rekening houdt met uw 'basal metabolic rate', de stofwisselingssnelheid, en met de bewegingen van de headset en de handcontrollers. Facebook waarschuwt dat het over ramingen gaat, geen gegevens waarop kan worden vertrouwd in een medische context.

Fitnessen in VR

Het valt op hoeveel bewegingsapps er al beschikbaar zijn. Een van de meest intense workouts op de Quest is The Thrill of the Fight. U kunt in die app oefenen tegen een boksbal maar ook vechten tegen verschillende virtuele tegenstanders, de ene al agressiever ogend dan de andere. FitXR is ook een boks&fitnessapp, die minder agressief oogt. Of er is het bekende Beat Saber, een app die u met lichtsabels laat bewegen op opzwepende ritmes. Maar ook apps die niet meteen voor fitness zijn gemaakt, zoals Pistol Whip, doen u calorieën verbranden.

Langetermijnvisie

Voor Facebook is Oculus Move een manier om gebruikers sterker te binden aan het product en het succesvolle segment van de bewegingsgames een duw in de rug te geven. De Oculus Quest 2 is in de voorverkoop vijf keer zoveel besteld als de Quest 1, meldde Facebook eind oktober. Waarnemers gokken voor de Quest 2 op een wereldwijde verkoop van 5 tot 6 miljoen stuks het eerste jaar. Maar het techbedrijf werkt al aan een volgende stap, een bril voor augmented reality. Een eerste voorloper van zo'n AR-bril kunnen we volgend jaar verwachten, Facebook werkt daarvoor samen met Ray-Ban. AR legt een digitale laag op de fysieke wereld rond u, denk aan een game zoals Pokémon Go.

Het is voor topman Mark Zuckerberg essentieel dat, wat voor activiteiten gebruikers ook doen met wat voor technologie dan ook, ze altijd terugvallen op de 'social graph' van zijn bedrijf.