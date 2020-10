Facebook lanceert langverwachte datingdienst in België

De uitpuilende markt van datingapps krijgt er een nieuwe speler bij. Facebook introduceert zijn langverwachte datingdienst in België, waar het eerder nog een blauwtje liep.

Wie de liefde zoekt, heeft een ruim mobiel aanbod. Tinder, Happn, Bumble en Inner Circle zijn slechts enkele van de datingapps die in België beschikbaar zijn voor mensen die van swipen houden.

Nu krijgen ze daar met Facebook Dating nog een optie bij. De Amerikaanse techreus maakte woensdagnacht bekend dat de datingdienst in België en Nederland en 30 andere Europese landen beschikbaar is.

Favoriete artiesten

Facebook scheidt de datingdienst af van het socialmediaplatform. Wel vist het daar de gegevens uit. Alles wat je ooit hebt geliket op het platform - van favoriete artiesten tot lievelingsevenementen - wordt gebundeld in een datingprofiel.

'Facebook beschikt over fantastische data van Facebook, Instagram en WhatsApp om een matching algoritme te maken', zegt Michael Krayenhoff van het Nederlandse Inner Circle.

Hij ziet in de datingdienst een mogelijke concurrent, ook al hebben mensen meerdere apps 'voor verschillende behoeftes'. Alle datingapps gebruiken Facebook als optie om aan te melden.

Ondertussen vraagt Krayenhoff zich af waarvoor Facebook de dienst gaat gebruiken. 'Is het doel mensen zo lang mogelijk op de app te houden om adverteerders te lokken of moeten ze zo snel mogelijk in het echt afspreken?' Die vraag blijft onbeantwoord.

Blauwtje

Facebook kende wat problemen in de aanloop naar de lancering. In september 2019 bracht het bedrijf de datingapp al op de Amerikaanse markt. Ook in Canada, Mexico en Thailand mocht Facebook zijn gang gaan.

Maar het bedrijf liep in Europa een blauwtje. Op het Europese hoofdkantoor kreeg Facebook bezoek van de Ierse mededingingsautoriteiten, waardoor het de lancering moest uitstellen. De waakhond tikte het bedrijf op de vingers wegens privacyrisico's.

In een persbericht beklemtoont Facebook 'veel belang' te hechten aan privacy en veiligheid. Volgens het bedrijf worden de gegevens met niemand buiten de dienst gedeeld.

Tweede lockdown

Nu de tweede lockdown een feit is, is het de vraag of het wel veilig is om in het echt te daten. Veel datingapps drukken gebruikers op het hart afstand te houden als dat gebeurt.

Volgens Inner Circle-oprichter Krayenhoff is de situatie anders dan in maart. Toen heerste nog veel angst en onwetendheid, zegt hij. 'Daters zullen nu sneller afspreken in het park voor een wandeling en een koffie dan zeven maanden geleden. Je kan niet meer een jaar binnen zitten.'