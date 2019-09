Facebook ontwerpt parallelle wereld in virtuele realiteit

Facebook wil volgend jaar de ‘virtuele wereld’ Horizon lanceren. Het is een soort digitale wereld die toegankelijk is via de VR-headsets van Facebooks dochterbedrijf Oculus.

De plannen die Facebook woensdagavond voorstelde, doen onwillekeurig terugdenken aan Second Life, een virtuele online wereld die eind jaren 90 furore maakte bij internetgebruikers. Met dat verschil dat een gebruiker van Horizon via zijn VR-bril ondergedompeld wordt in die parallelle wereld, terwijl Second Life alleen bestond op een computerscherm, en dan nog in een vrije lage resolutie.

In Horizon kunnen spelers hun avatar (een digitaal personage) laten rondlopen en in interactie laten gaan met andere gebruikers. Facebook stelde de nieuwigheid voor tijdens een evenement van Oculus, het VR-bedrijf dat het in 2014 voor 2 miljard dollar overnam. De applicatie moet begin volgend jaar in testversie beschikbaar worden. De voorlopers van Horizon, Facebook Spaces en Oculus Rooms, worden eind oktober gesloten.

Minecraft

De promovideo voor Horizon.

‘Omdat iedereen zijn eigen ruimtes en ervaringen kan creëren, kan Horizon in de loop van de tijd groeien, uitbreiden en verbeteren', zei Mark Zuckerberg, de topman van Facebook. Die uitleg doet vermoeden dat Horizon niet alleen op Second Life zal lijken, maar ook op Minecraft. In die virtuele wereld, die bij kinderen razend populair is, kan je ook dingen bouwen.

Met Horizon lijkt Facebook een sociale toepassing te willen toevoegen aan VR-technologie, die tot nu toe vooral gebruikt werd om games en entertainment op een andere manier te doen beleven. Dat ligt in het verlengde van de missie van Facebook, dat zichzelf tot doel stelt mensen via digitale gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen (en daar via advertenties veel geld mee te verdienen).