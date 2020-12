Filmstudio achter James Bond overweegt verkoop

De release van de jongste James Bond-film - 'No Time to die' - was voorzien voor april 2020, maar werd uitgesteld door de coronacrisis.

MGM, de Amerikaanse filmstudio die onder meer de James Bond-films maakt, kijkt uit naar een overnemer. Dat schrijft de zakenkrant The Wall Street Journal.

Volgens de bronnen van de Amerikaanse krant is het verkoopproces al opgestart en klopte MGM, dat een marktwaarde van 5,5 miljard dollar heeft, al aan bij investeringsbanken als Morgan Stanley. In het verleden deden al gelijkaardige verkoopgeruchten de ronde, maar toen kon MGM nooit de prijs krijgen die het voor ogen had. Nu door het coronavirus de film- en bioscoopmarkt al negen maanden zwaar onder druk staat, liggen de kaarten anders.

We hebben de draad van productie opnieuw opgepikt. We liggen op koers om van 2021 ons beste filmjaar ooit te maken. Christopher Brearton Operationeel directeur MGM

Thuis series of films streamen via het internet is in 2020 volledig doorgebroken, waardoor een productiehuis dat kwaliteitsvolle content maakt een aantrekkelijke prooi is. Met titels als 'The Handmaid's Tale', 'Vikings' en de James Bond-films, hoopt MGM dat er ook interesse van buiten het traditionele Hollywood-wereldje komt. MGM mikt daarom niet alleen op andere filmstudio's, maar trekt volgens WSJ ook aan de mouw van internationale mediabedrijven en grote private investeerders.