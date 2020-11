Fortnite keert langs omweg terug naar iPhone

De game Fortnite komt terug naar de iPhone dankzij de cloudgamingdienst GeForce Now van Nvidia, dat vooral bekend is als maker van gesofisticeerde grafische kaarten en chips die worden gebruikt voor gaming en datacenters.

Nvidia ontwikkelde een versie van de cloudgamingdienst die draait in Safari, de webbrowser van Apple. Op die manier krijgt Apple geen commissies op de verkoop van virtuele goederen in de 'battle royale' game.

Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, vecht al maandenlang een bittere strijd uit met Apple over de 30 procent commissie die in de App Store moet worden betaald. Daarbij gooide Apple de Fortnite-app met zijn 116 miljoen gebruikers uit de appwinkel.

Apple verbiedt derde partijen evenwel niet diensten aan te bieden via Safari of andere browsers. Nvidia maakt daarvan gebruik bij de uitbreiding van zijn cloudgaming. Het bedrijf rolt een testversie van de dienst uit op iPhone en iPad. Spelers hebben wel een gamepad nodig, een toestel dat aan de Apple-toestellen wordt gekoppeld en de rol speelt van gamecontroller.

Op die manier kunnen de 5 miljoen gebruikers van de dienst op iPhones games spelen zoals Assassin’s Creed Valhalla en Shadow of the Tomb Raider. Nvidia werkt samen met Epic om een versie van Fortnite aan te bieden waarbij geen controller nodig is. Daardoor zal het nog even duren vooraleer Fortnite beschikbaar is.