Fortnite wordt boegbeeld in strijd tegen techreuzen...

Het bedrijf achter het populaire videospel Fortnite ligt overhoop met Apple en Google over betalingen en commissies. Het dispuut vestigt de aandacht op een onderliggend probleem: de almacht van de grote techspelers.

De hyperpopulaire videogame Fortnite, waarin een speler samen met 99 anderen op een virtueel eiland wordt gedropt en moet strijden om als laatste over te blijven, is zelf het middelpunt van een oorlog geworden. Epic Games, de maker van Fortnite, neemt de wapens op tegen de Amerikaanse techreuzen Apple en Google. Vorige week raakte de spelontwikkelaar verwikkeld in een dispuut over betalingen en commissies, waarna Fortnite uit de App Store (Apple) en de Play Store (Google) werd geknikkerd. Daarop besloot Epic Games zowel Apple als Google voor de rechter te slepen.

30% commissie Per verkochte dollar in de App Store steekt Apple gemiddeld 30 cent in eigen zak.

Epic Games kwam op ramkoers met Apple nadat het een nieuwe, rechtstreekse betalingsmethode in zijn spel had geïntegreerd. De bedoeling was een speler rechtstreeks gadgets te kunnen laten kopen - Fortnite is in principe een gratis spel, maar gamers hebben de optie om te betalen voor extra attributen - met een kredietkaart of via PayPal. Wie afgelopen donderdag 1.000 V-bucks (de munteenheid in het spel) wilde aanschaffen, kreeg de keuze: 7,99 dollar via de directe weg of 9,99 dollar via Apple en Google. Zo ging de spelmaker in tegen een historische regel bij Apple: wie een game via de App Store aanbiedt, moet alle bijkomende transacties ook via dat platform laten verlopen. Die tussenstap is een belangrijke inkomstenbron voor Apple, want het neemt een omstreden commissie van 30 procent op die extra aankopen. Google doet hetzelfde met zijn Play Store.

Lang konden de Fortnite-spelers niet van de hack profiteren: enkele uren later verdween het spel eerst uit de App Store en later ook uit de Play Store. Epic Games argumenteerde nog dat de korting in het voordeel is van de consument en dat het er zelf geen financieel garen bij spint. Maar Apple houdt het been stijf en zegt geen uitzondering te maken. 'Epic Games overtreedt de regels die in de App Store gelden voor al onze klanten. Het zou niet juist zijn om hun zakelijke belangen te laten primeren', stelde het Californische bedrijf op de techwebsite The Verge.

Apple gaat nog verder en dreigt ermee de ontwikkelaarslicentie van Epic Games in te trekken en alle Epic-apps te weren van Apple-toestellen, zegt het bedrijf op Twitter. Dat schept een bijkomend probleem, want Epic is ook het bedrijf achter Unreal Engine, een softwareplatform dat veel ontwikkelaars gebruiken om videogames te maken. 'Als die tools wegvallen voor iOS-apps, worden de softwareontwikkelaars gedwongen alternatieven te zoeken. De impact daarvan op Epic en onze klanten zal onherstelbaar zijn', zegt het bedrijf.

Protestvideo

Apple is geworden waar het zich zelf ooit tegen kantte: een monster dat erop uit is de markten te controleren, de concurrentie te blokkeren en de innovatie te verstikken. Epic Games Maker van Fortnite

Dat Epic Games op zijn beurt een klacht indiende tegen Apple en Google laat zien dat het de spelontwikkelaar menens is. Maar bovenal is de virtuele vete een voorbeeld van het sluimerend ethisch dispuut over de almacht van reuzen als Apple of Google. Twee weken geleden nog moesten de bazen Tim Cook en Sundar Pichai, samen met de collega's van Facebook en Amazon, hun dominantie komen verantwoorden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Cook werd toen ook al aangepakt over de App Store. Die plaatst Apple, als uitbater van een van de enige winkels ter wereld voor mobiele apps, in een ijzersterke positie. Te veel macht in te weinig handen: daar komt de kritiek op neer. Op die zere plek duwde Epic Games nog wat harder met een weinig subtiele propaganda-aanval. Als reactie op de App Store-ruzie lanceerde Fortnite een video waarin de almacht van Apple wordt aangeklaagd, een onmiskenbare parodie op Apples iconische reclamespot voor de Macintosh-computer in de jaren 80.

De weinig subtiele reactie van Fortnite, een duidelijke parodie op een iconische Apple-reclame.

Meer dan dertig jaar geleden gebruikte Apple de symboliek van '1984', de dystopische roman van George Orwell over een totalitair politiek regime, om de toenmalige dominantie van de computerreus IBM aan de kaak te stellen. Nu kaatst Epic Games die bal terug. 'Apple is geworden waar het zich zelf ooit tegen kantte: een monster dat erop uit is de markten te controleren, de concurrentie te blokkeren en de innovatie te verstikken.' Tegelijk riep het bedrijf zijn gebruikers op de hashtag #FreeFortnite te verspreiden.