Game 'Fortnite' krijgt rake klappen door Apple-ban

Het dagelijkse gebruik van het populaire game 'Fortnite' op iPhone en iPad is met 60 procent gedaald na de boycot door Apple.

Epic Games kwam onlangs in aanvaring met Apple omdat het voor aankopen in zijn app een nieuw betaalsysteem had bedacht, waarbij Apple niet langer 30 procent van de prijs kon afromen. Apple argumenteerde dat Epic Games daarmee de voorwaarden schond van zijn App Store en gooide het game uit die winkel.