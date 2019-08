Game of Thrones-bedenkers moeten Netflix helpen rivalen af te houden

Streaminggigant Netflix weekt met een contract van 200 miljoen dollar David Benioff en Daniel Weiss, de bedenkers van Game of Thrones, los bij HBO.

'Voor bedenkers van tv-series is het een fantastische tijd. Het geld vliegt in het rond.’ HBO-programmadirecteur Casey Bloys zag in mei de bui al hangen. Hij achtte de kans gering dat hij David Benioff en Daniel Weiss, het duo achter de hitserie ‘Game of Thrones’, bij zich kon houden.

Bloys kreeg gelijk. Benioff en Weiss kondigden gisteren een allesomvattend contract met de online streamingdienst Netflix aan. Het duo achter de razend populaire en veel bekroonde fantasyreeks verlaat HBO en gaat exclusief films en series maken voor Netflix. Hun contract is goed voor 200 miljoen dollar, aldus The Hollywood Reporter.

Op het contract is weliswaar één uitzondering. Benioff en Weiss werken al aan een nieuwe trilogie rond de Star Wars-franchise, dat onderdeel is van het Disney-imperium. Het eerste luik van die trilogie moet er tegen 2022 liggen. Of Benioff en Weiss ook twee en drie uittekenen, is onduidelijk.

Disney+

Het duo staat zo in het middelpunt van de streamingoorlog die in de VS losgebarsten is. Netflix is wereldwijd marktleider, met 151 miljoen gebruikers die online vanop elk mogelijk toestel wanneer ook naar hitseries als ‘Stranger Things’ en ‘La Casa de Papel’ kunnen kijken.

Maar de concurrentie loopt zich warm. Disney lanceert op 12 november Disney+, met daarop fel gesmaakte franchises zoals Star Wars en de actiehelden van Marvel. Ook Apple komt dit najaar met een videoplatform, genaamd Apple+. HBO heeft met HBO Now al een streamingplatform, maar voegt er volgend voorjaar nog eentje aan toe: HBO Max.

Al die platformen hebben series en films nodig, en bieden flink op creatievelingen die die kunnen leveren. Voor Benioff en Weiss is het inderdaad ‘een fantastische tijd’. Het duo leerde elkaar in 1995 kennen aan Trinity College in Dublin, waar ze beiden literatuur studeerden. Benioff bestudeerde de werken van Samuel Beckett, Weiss die van James Joyce.

Ijzeren troon

Beiden lieten de academische wereld snel achter zich. Benioff brak door met zijn roman ‘The 25th Hour’, over een man die de cel ingaat voor drugsdelicten. Hij bewerkte het boek zelf voor het witte doek. Hij tekende ook voor het scenario van de sandalenkraker ‘Troy’, over het beleg van de stad Troje. Weiss publiceerde de roman ‘Lucky Wander Boy’, over videospelletjes.

Ze zetten ook samen projecten op, maar die kwamen nooit van de grond. Tot ze zich richtten op een bewerking van een boekenreeks van George R. R. Martin, ‘A Song of Ice and Fire’, voor HBO. Ook dat leek gedoemd te mislukken. Het verhaal over de strijd om de IJzeren Troon in Westeros leek onverfilmbaar. Na de première waren recensenten spijkerhard.

Emmy's

Maar dat keerde. ‘Game of Thrones’ werd een doorslaand succes. 73 afleveringen lang wist de serie een miljoenenpubliek te boeien. Voor het laatste seizoen is de serie 32 keer genomineerd bij de jaarlijkse Emmy’s - de Oscars voor het tv-scherm. De hand van Benioff en Weiss in de serie is onmiskenbaar. Ze zijn producer en schreven samen 45 afleveringen.