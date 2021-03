Gameplatform Rec Room meer dan 1 miljard dollar waard

Avatars in Rec Room.

Platformen waar de gebruikers zelf virtuele omgevingen en games creëren zijn hot. Na de geslaagde beursgang van Roblox bereikt Rec Room met een waardering van meer dan 1 miljard dollar de status van eenhoorn.

Rec Room, met hoofdkwartier in Seattle, haalde 100 miljoen dollar op en werd daarbij gewaardeerd op 1,25 miljard dollar.

Rec Room begon als een gratis app voor virtual reality (VR) in 2016. Maar VR kende niet de stormachtige ontwikkeling waar de sector op had gehoopt, en CEO Nick Fajt breidde het platform uit naar pc, mobiel en consoles.

Het platform heeft meer dan 15 miljoen gebruikers en maandelijks zijn er meer dan 1 miljoen gebruikers die via een VR-headset meedoen. Voor de pandemie nam maar een derde van dat aantal in VR deel.

Digitale economie

Inmiddels heeft Rec Room ruim 5 miljoen 'rooms' waar gebruikers kunnen rondhangen of gamen. Meer dan 2 miljoen gebruikers bouwen zelf dingen. Ze moeten daarbij niet kunnen programmeren. Creatie door de gebruikers wordt aangemoedigd door het bedrijf dat in 2021 meer dan 1 miljoen dollar zal betalen aan creatieve gebruikers.

Deelnemers kunnen hun creaties aan elkaar verkopen voor tokens die kunnen worden omgezet in cash. Die mogelijkheid bestaat al jaren in Second Life, een wereld die vrijwel volledig door de gebruikers zelf wordt gebouwd en nog altijd bestaat.

De inkomsten van Rec Room, die komen van aankopen in de app, gingen in 2020 meer dan zes keer hoger. Het bedrijf geeft toe dat dat voor een deel veroorzaakt werd door de inperking van de schooldagen tijdens de pandemie. De meeste gebruikers zijn tussen de 13 jaar en de 16 jaar. Dat is wat ouder dan de gebruikers van Roblox, dat nu probeert de lucratievere groep van oudere jongeren op hun platform te krijgen.

Net zoals in andere gamewerelden is het gebruik van Rec Room veel breder dan games in enge zin. Gebruikers organiseren er bijvoorbeeld ook verjaardagspartijtjes en zelfs huwelijken.

Beursintroductie

De komende jaren wil het bedrijf het voorbeeld van Roblox volgen en naar de beurs trekken. Roblox noch Rec Room is winstgevend, maar beide bedrijven zetten nu vooral in op het aantrekken van actieve gebruikers.