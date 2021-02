Gents gamingbedrijf heeft nieuwe studio in het VK

Larian was al actief in Gent, Dublin, Kuala Lumpur, Quebec en Sint-Petersburg. Het bedrijf werkt volop aan de game Baldur's Gate 3, waarvan in oktober vorig jaar met veel succes de 'early access'-versie is gelanceerd. Op de lanceringsdag was het op de gamingdistributiedienst Steam de best verkochte game, aldus de gespecialiseerde site Gamasutra .

Het team in Guildford werkte onder de naam Turbulenz al als externe ontwikkelaar aan Baldur's Gate 3. De CEO van Turbulenz, James Austin, zei tijdens een livestream dat ze aanvankelijk met tien mensen aan de game werkten en dat dat aantal nu is verdubbeld. Er zijn ook specialisten uit de filmindustrie bijgekomen die meegewerkt hebben aan 'Star Wars', 'The Avengers', 'Ready Player One' en 'Lord of the Rings'. Het plan is het aantal teamleden opnieuw te verdubbelen.