Immoweb-oprichter investeert in Antwerpse oordopjes

Drie jaar na de oprichting heeft Loop zich gevestigd als een belangrijke nieuwe speler in de markt voor gehoorbescherming. De oordopjes, die bedacht werden door het ondernemersduo Dimitri O en Maarten Bodewes, zijn gemaakt op maat van muziekliefhebbers. Ze beloven een bescherming van het gehoor zonder in te boeten op de luisterkwaliteit.

Afgelopen jaar kon de start-up zijn omzet vertienvoudigen tot 1,4 miljoen euro. Er gingen 80.000 oordopjes over de toonbank in meer dan 100 landen, zowel via de website als via de kleinhandel.