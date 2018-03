Investeerders in Corsan-films zijn alles kwijt

In juli 2013 verscheen de actiethriller ‘Killing Season’ over een duel tussen een Amerikaanse en een Servische oorlogsveteraan. Hoewel de hoofdrollen voor rekening waren van Hollywoodlegendes Robert De Niro en John Travolta en ook de regisseur een Amerikaan was, ging het officieel om een ‘Belgische’ film. Want de productie was in handen van het Antwerpse filmbedrijf Corsan. En om de film te maken waren miljoenen euro’s opgehaald bij Belgische (vooral Vlaamse) kmo’s, zelfstandigen en vrije beroepen. Ze deden dat via het Belgische belastingvoordeel van de ‘tax shelter’ en producent Corsan had hen ook riante rendementen beloofd.