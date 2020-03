Isolement ontketent rush op bordspellen en puzzels

De verkoop van kaart- en gezelschapsspellen, puzzels en spelconsoles floreert nu onze bewegingsvrijheid nog tot 5 april ingeperkt is. Alles wat kinderen kan entertainen, is het felst in trek.

Wie deze week een legpuzzel ter tijdverdrijf wilde kopen op Bol.com was er in tal van gevallen aan voor de moeite, of moest op zijn minst flink wat geduld oefenen voor de levering. Puzzels van de populaire kinderserie Paw Patrol, een puzzel van duizend stukjes over Disneys Winter Wonderland of de Leeuwenkoning, alle waren ze 'niet leverbaar'. De 'winkel van ons allemaal' was duidelijk niet voorzien op de ongeziene rush op puzzels. De verkoop van puzzels ligt volgens de Nederlandse webwinkel drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar.

Dat is maar een van de signalen dat de Belg de voorbije week niet alleen voeding, handgel of wc-papier hamsterde, in een reactie op de bijna-lockdown die de federale overheid oplegde. Hij bereidde zich duidelijk ook voor om tot 5 april zijn dagen thuis zinvol in te vullen. Dat gebeurde met speciale aandacht voor de jongsten, die voorafgaand aan de paasvakantie nog eens drie weken extra moeten worden opgevangen. Dat is een onverwachte opsteker voor de sector van digitaal en analoog speelgoed. Voor hen is maart meestal 'een van de minst goede maanden'.

Puzzels

De Belg kocht breed in. Er was de logische rush op alles wat digitaal was - zoals spelconsoles en de daarbij horende spelletjes. Mediamarkt zag vorige weekend al een eerste opstoot in haar webwinkel, toen de 25 winkels al de deuren moesten dichthouden. Het online zoek- en koopverkeer hield daarna alleen maar aan. ‘We merken dat vooral de spelletjes voor de Nintendo Switch heel populair zijn’, zegt woordvoerster Janick De Sadeleer. De absolute kaskraker was de nieuwste aflevering in de Animal Crossing-reeks, een simulatiespel voor de Switch dat net deze week uitkwam. ‘De exemplaren daarvan vlogen de deur uit.’

+51 procent Afzet bij retailers 999 Games zag zijn afzet bij de Belgische retailers met de helft toenemen.

Maar de Belg rekent ook op kaart- en gezelschapsspellen om het thuisisolement te overbruggen. De Turnhoutse kaart- en bordspellenfabrikant Cartamundi, die spellen zoals Monopoly en Uno produceert voor de spelgiganten Hasbro en Mattel, geeft geen uitgesplitste Belgische cijfers. Maar CEO Stefaan Merckx is duidelijk: 'Ja, we zien onze verkoop wereldwijd stijgen.' Het Nederlandse 999 Games, dat (Kolonisten van) Catan uitgeeft, geeft meer inkijk. De spelletjesdistributeur zag Belgische retailers in maart de helft meer bestellen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook puzzels zijn in trek. Het Duitse Ravensburger, de Europese marktleider die in 2018 voor 500 miljoen euro aan puzzels verkocht, zegt in een reactie dat tal van Belgische speelgoedwinkels met webshops ‘flink voorraad bijbestelden’. Dreamland (Colruyt), Fun, Standaard Boekhandel en anderen slaan bijvoorbeeld kinder- en volwassenenpuzzels, maar ook puzzelmatten en andere attributen in. Ook geheugensplletjes of educatief verantwoord speelgoed doen het goed.

Kinderen

In de opsomming van artikelen die het hardst gaan, keren steevast producten voor kinderen terug. ‘De kinderbordspellen die we maken in opdracht van Hasbro en Mattel, zoals Monopoly Junior en Uno, nemen een hoge vlucht’, stelt Marco Van Haaften, marketingdirecteur bij Cartamundi. Eenzelfde geluid bij 999 Games. 'Onze kinderspellen, zoals De Betoverde Toren en Catan Junior, doen het goed voor de tijd van het jaar.' Al zou de hogere verkoop de piekverkoop van Sinterklaas en Kerstmis wel nog niet evenaren. Ook kaartspellen en spelen voor singles, 'solitaire spellen', scoren goed.

De hausse in de sector kan wel plots overwaaien, is te horen. En de sector is ook niet immuun voor het virus. De uitbraak van het coronavirus treft nu al de fabrieken en de klassieke retailkanalen. Cartamundi moest zijn fabriek in het Zuid-Ierse Waterford al stilleggen na een besmetting van een werknemer met het virus. Het is net die fabriek die produceert in opdracht van Hasbro en Mattel. Maar Cartamundi maakt zich geen zorgen. 'We hebben strategische reserves en onze fabrieken in Duitsland en Polen kunnen overnemen.'