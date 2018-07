Wegebben K3-hype weegt op Belgische cijfers Studio 100

Studio 100 boekte vorig jaar in haar thuisbasis gevoelig minder inkomsten dan het jaar voordien. De hype van 'K3 zoekt K3' ebte weg.

De jaarcijfers van de Vlaamse media- en entertainment Studio 100 tonen een erg gemengd beeld. De gehele groep beleefde een uitstekend jaar, met een omzetcijfer dat net onder dan van recordjaar 2014 afklokte (176,2 miljoen euro tegenover 176,6 miljoen euro).

Maar de afzonderlijke cijfers voor Belgiƫ zijn minder fraai, met een omzetdaling van 8,3 procent naar 102,4 miljoen euro. De terugval in de cijfers is vooral te wijten aan het wegebben van de hype rond het meidendrietal K3.

Ik daag u uit om een Vlaamse artiest te zoeken die 136.000 tickets kan verkopen voor zijn tour. Hans Bourlon CEO Studio 100

Studio 100 Benelux is de tak binnen Studio 100 die figuren zoals K3 in Belgiƫ en Nederland vermarkt via tv-reeksen, cd's, films, theatershows of merchandising. Het zag zijn omzet met 14,4 procent teruglopen in vergelijking met 2016, tot 61 miljoen euro.

Love Cruise

De hype rond het meidendrietal K3 kende zijn piek eind 2015, toen Karen, Kristel en Josje hun opvolgers Hanne, Maartje en Klaasje kozen. De daaropvolgende afscheidstour, met de zes vrouwen samen, kende een ongeziene populariteit.

Er gingen 450.000 tickets de deur uit, waarvan iets meer dan 270.000 in 2016. Vakblad Pollstar nam de afscheidstour op in zijn lijst van de honderd best verkopende concerttours van 2016. K3 prijkte toen op plaats 92, voor sterren zoals Mariah Carey.

Dat succes dopeerde de cijfers van 2016. In 2017 volgde een nieuwe tour, nu met de drie nieuwe K3'tjes alleen, maar die was lang niet zo succesvol als de voorganger. Er kwamen 150.000 bezoekers kijken. Eind vorig jaar loste Studio 100 een nieuw K3-salvo, met de film en het album 'Love Cruise'. Voor die lopende theatershow gingen al 136.000 tickets de deur uit.

In Schelle, thuisbasis van Studio 100, maken ze zich geen zorgen. 'K3 bestaat al sinds 1999 en heeft al eerder pieken gekend', aldus topman Hans Bourlon. 'Ik daag u uit om een Vlaamse artiest te zoeken die 136.000 tickets kan verkopen voor zijn tour. Dat is nog altijd een fenomenaal succes.' Het is bovendien nog geen definitief cijfer.

China

De pretparkpoot en de internationale activiteiten compenseren voor de terugval van de Belgische productietak. De pretparken, met vier vestigingen in ons land, een in Duitsland en een in Nederland, gingen er licht op vooruit (+1,5 procent, 72,5 miljoen euro). In totaal trokken 2,8 miljoen bezoekers naar Studio 100-pretparken.

De grootste sprong voorwaarts was er bij de internationale activiteiten, in de eerste plaats door enkele overnames. In Duitsland trok Studio 100 zijn belang in M4e (Nijntje) op en haalde het van de beurs. De tak die Studio 100 internationaal vermarkt, groeide met 150 procent naar 34,7 miljoen euro. 'Maar omzet is een relatief gegeven. We werken er ook heel hard op rendabiliteit', stelt Bourlon.