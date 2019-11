Kinepolis breidt uit in Nederland

Kinepolis neemt de Nederlandse bioscoop Arcaplex over. Die levert de cinema-uitbater jaarlijks 200.000 extra bezoekers op.

Door de overname van Arcaplex in Spijkenisse (Zuid-Holland) kan Kinepolis de capaciteit in Nederland met bijna 1.000 stoeltjes uitbreiden. In 2018 gingen 4,1 miljoen Nederlanders naar de film in een Kinepolis-complex. Arcaplex, tot nu eigendom van de familie Rump, haalde vorig jaar een bezoekersaantal van 200.000.

Arcaplex is een nieuwe sterbioscoop voor Kinepolis in Nederland. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

Volgens Kinepolis was zijn recente renovatie een van de troeven van Arcaplex. Vorig jaar kreeg de cinema er drie nieuwe schermen met laserprojectie bij, die het beeld kristalhelder maakt. CEO Eddy Duquenne is tevreden. 'Met Arcaplex voegen we een sterbioscoop toe aan onze Nederlandse portefeuille.'

Geen geheim

Het is geen geheim dat Duquenne altijd op jacht is. Eind oktober kreeg de groep nog een go van het Brusselse hof van beroep om uit te breiden in België zonder op voorhand toestemming te moeten vragen aan de Belgische mededingingsautoriteit (BMA).