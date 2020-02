Kinepolis waarschuwt voor 'blockbusterarm jaar'

Blockbusters gaven Kinepolis in 2019 een boost. Maar het aantal blockbusters in 2020 ligt lager.

Een rist blockbusters lokte vorig jaar meer dan 40 miljoen mensen naar een Kinepolis-bioscoop. 2020 kondigt zich aan als een 'blockbusterarm jaar'. Al is het maar de vraag of dat Kinepolis echt parten zal spelen.

Kinepolis-CEO Eddy Duquenne kan terugblikken op een uitstekend jaarbegin. Een week geleden raakte bekend dat Kinepolis vanaf augustus volgend jaar weer bioscopen mag bouwen en openen in eigen land (zie inzet). En op de beurs zag de cinemagroep zich donderdag beloond voor haar 'grand-crucijfers' voor 2019. Het aantal bezoekers steeg in de acht landen waar Kinepolis actief is (Benelux, Frankrijk, Canada, Spanje, Zwitserland en de VS) tot meer dan 40 miljoen. Met dank aan een hele reeks blockbusters, zoals 'The Lion King', 'Avengers: Endgame', 'Frozen II', 'Joker', 'Star Wars: Rise of the Skywalker' of - in België - de FC De Kampioenen-film 'Viva Boma'. Blockbusters

'Paar middelgrote complexen in België' Kinepolis kan vanaf augustus volgend jaar weer organisch groeien in ons land. Eddy Duquenne verwelkomt die beslissing van de Belgische concurrentiewaakhond BMA, maar predikt niet de revolutie. 'De concurrentie heeft twintig jaar geslapen, we gaan ze nu niet wakker maken met grote statements.' Hij ziet wel kansen. 'In de ons omringende landen zijn er in de gebieden tussen de grote steden kleinere bioscopen gekomen. Die opportuniteit is er hier ook.' Maar al te snel zal dat niet gaan. Kinepolis heeft nu elf complexen in ons land. 'We gaan in een paar jaar niet verdubbelen. Maar we gaan toch wel voor een paar middelgrote complexen.'

De bioscoopgroep zag het aantal bezoekers flink groeien (+13,3%) tegenover een 'zwak 2018'. Ze herinnert eraan dat Kinepolis altijd in zekere mate 'blockbustergevoelig' zal zijn. 2020 kondigt zich uitdagend aan. 'Het aanbod van blockbusters valt dit jaar wat tegen, met enkel de nieuwste James Bond en de laatste 'The Fast & The Furious', erkende Duquenne. Daar komt dit jaar nog de lancering van de videostreamingdienst Disney+ bij. De entertainmentgroep brengt haar onlinestreamingplatform deze zomer naar ons land. Het is afwachten of dat het potentieel van de kinderfilms dit jaar, zoals de nieuwste 'Minions'-film, aantast. Premium De bioscoopgroep heeft tal van strategieën die haar 'immuun' kunnen maken tegen die blockbustergevoeligheid. De cinemagroep zet in op nieuwe technologieën die de bezoeker de ultieme kijkervaring moeten geven. Bewegende stoelen, geavanceerde laserprojectoren, schermen op de zijwanden,... Kinepolis voert de snufjes in verschillende complexen langzaamaan in en kan daardoor zijn tickets aan de kassa duurder verkopen. De omzet uit de ticketverkoop groeide vorig jaar dan ook sneller dan de groei van het aantal bezoekers: +17 procent tegenover +13,3 procent. Snoep Ook de verkoop van snoep en drank is een buffer tegen magere blockbusterjaren. Die inkomsten groeiden met bijna een vijfde. Dat is voor een deel te danken aan het groeiende aantal bezoekers. 'Maar elke bezoeker legde ook meer producten in zijn mandje', stipte financieel directeur Nicolas De Clercq aan.

+17% Ticketverkoop De omzet die Kinepolis vorig jaar uit ticketverkoop puurde, lag met 17 procent hoger dan de groei van het aantal bezoekers.