Lockdown zet Vlaamse kijkstrijd op scherp

'Blind Getrouwd' was een van de best bekeken programma's op VTM GO, het streamingplatform van VTM.

De vele weken thuisisolatie kluisterden de Vlaming aan het scherm. Niet alleen Netflix profiteerde daarvan, ook de Vlaamse kijkplatformen VRT NU en VTM GO zagen hun cijfers omhoogschieten.

'Blijf in uw kot', was tot gisteren het devies in de coronastrijd. Thuisisolatie kluisterde de Vlaming aan de online beeldbuis. Dat blijkt uit de cijfers van de VRT en DPG Media, die met respectievelijk VRT NU en VTM GO grote Vlaamse streamingplatformen in huis hebben.

Bij streaming kan je online beslissen wat je wanneer kijkt, wars van het live zendschema van de zenders. Tussen midden maart en midden mei piekten zowel op VRT NU als op VTM GO het aantal kijkers als het aantal bekeken video's online.

+40 % VTM GO Het aantal gemiddelde dagelijkse gebruikers steeg tussen midden maart en midden mei met 40 procent tegenover de twee maanden daarvoor.

De VRT blijkt de koning in streamingland. In de maanden maart en april kwamen er telkens nipt meer dan een miljoen kijkers langs op VRT NU. In dezelfde periode een jaar eerder lag dat nog maar rond 660.000.

VTM GO noteerde in de lockdownmaanden 600.000 à 700.000 actieve gebruikers. Voor een bedrijf zoals DPG is het belangrijker dat kijkers regelmatig terugkeren. Dat is commercieel interessant voor adverteerders. Tussen midden maart en midden mei lag het aantal unieke gebruikers per dag (gemiddeld 142.000) op VTM GO 40 procent hoger dan tussen midden januari en midden maart.

Ook uit het bekeken videomateriaal bleek het lockdowneffect. Op VRT NU bekeken 'bingers' in de quarantainemaanden in totaal 22,6 miljoen video's - al telt een video ook als 'bekeken' als hij nog maar net is opgestart. Op het kijkplatform zijn januari en februari door de wintercocon normaliter de topmaanden, maar deze keer deden maart en april het nog beter: +10 procent.

VTM GO telde per dag meer dan 600.000 bekeken video's tussen midden maart en midden mei, wat volgens het bedrijf 60 procent meer is dan in de periode tussen midden januari en midden maart.

Opsteker

De records zijn een opsteker voor beide bedrijven. Zeker bij DPG Media, dat door de coronacrisis door een heuse storm gaat. Het mediabedrijf mocht de kijker verwelkomen, maar de adverteerder bleef tijdens de coronacrisis massaal weg. In april en mei halveerde de reclameomzet.

'We verwachten een verbetering voor juni, maar we zitten zeker niet op precoronaniveau', zegt Sara Vercauteren, woordvoerster bij DPG Media. De reclamesector waarschuwde eind maart al voor een verloren voorjaar. Veel bedrijven starten pas op, waardoor reclamecampagnes pas in het najaar zullen volgen.

Mensen 'diverser' laten kijken De VRT bouwt aan een algoritme dat je op basis van je eerdere kijkgedrag nieuwe programma's suggereert. Maar voor de openbare omroep is dat wel moeilijker dan voor een commerciële zender: een algoritme toont je normaliter vooral nog meer van wat je al eerder keek. Bij de openbare omroep komt het erop mensen nog altijd 'divers' te laten kijken. 'We moeten in de toekomst naar een combinatie van een technische oplossing en menselijke curatie', legt VRT NU-manager Jonas Boets uit. 'Het is een moeilijke evenwicht tussen een suggestie die divers is voor de kijker, maar toch relevant genoeg voor hem blijft.'

Met de reclameterugval en het succes van VTM GO staat de lancering van een Vlaamse Netflix weer wat hoger op de agenda voor het bedrijf. DPG Media kondigde in februari aan in het najaar samen met Telenet een nieuw betalend online kijkplatform gericht op fictie te lanceren.

Daar kan je voor een vast bedrag per maand reclamevrij van fictie genieten. Op VTM GO zijn er nu nog korte gepersonaliseerde reclameboodschappen. Verdere details zijn er nog niet. Beide bedrijven wachten ook nog op de goedkeuring van de competitiewaakhond.

Het succes van VTM GO toont de appetijt van de Vlaming voor streaming, al is het de vraag of de betalende versie ook aanslaat. VTM GO-kijkers kijken gretig naar reality-tv zoals 'Blind Getrouwd' en entertainment zoals 'Liefde Voor Muziek', maar betalende fictie moet zich nog bewijzen.

Het rekent daarvoor ook op de uitgebreide VRT-catalogus, een baken op het vlak van Vlaamse fictie. De VRT heeft weinig te kiezen of het dat wil of niet. In het regeerakkoord staat dat de openbare omroep 'vanuit een rendabel businessplan' er mee in moet stappen.

Marge

Toch heeft interim-CEO Leo Hellemans wel wat marge in de concrete onderhandelingen. De VRT zal waarschijnlijk niet meestappen in de joint venture van Telenet en DPG Media, maar eerder haar programma's in licentie geven. Het succes van VRT NU in de coronaperiode zal de openbare omroep nog sterken in de overtuiging niet zomaar haar kip met de gouden eieren te slachten.

Hellemans gaf een paar weken geleden in de Commissie Media van het Vlaamse Parlement al te kennen dat hij een 'volwaardig' VRT NU wil overhouden. 'VRT NU moet voldoende gratis aanbod hebben', zei hij. Dat is nodig om de publieke opdracht uit te voeren, klinkt het.

1 miljoen Kijkers op VRT NU Op VRT NU kwamen er in maart en april meer dan 1 miljoen kijkers over de vloer.

De twee grote kijkplatformen moeten nu met elkaar in gesprek. Maar de kijkstrijd beperkt zich niet tot hen. Ook VIER- en VIJF-eigenaar SBS, zelf eigendom van Telenet, programmeert online. Ook daar steeg het aantal bekeken afleveringen tijdens de lockdown met 37 procent.