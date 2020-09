M/V van de week | Whitney Wolfe

De Amerikaanse datingapp Bumble kondigde deze week een beursgang aan. Oprichtster Whitney Wolfe Herd hoopt haar aartsrivaal en ex-werkgever Tinder te ontgroeien.

Op een gegeven moment had Wolfe Herd er schoon genoeg van. Mannen die ongevraagd foto's van hun geslachtsdeel sturen. Met Bumble richtte ze in 2014 een vrouwvriendelijke datingapp op.

Bumble zou vrouwen een veilige zone bieden. Maar ze moeten, in tegenstelling tot andere datingapps, wel de eerste stap zetten. Mannen die dick pics sturen, worden van het platform verwijderd. Slimme software spoort de ongewenste afbeeldingen op.

Toch bleek nog altijd een derde van de vrouwelijke gebruikers last te hebben van vunzige afbeeldingen. Tot groot ongenoegen van Wolfe Herd. Waarom was het vertonen van je geslachtsdeel in het openbaar strafbaar, maar online niet?, vroeg ze zich af.

Via haar man Michael Herd, de erfgenaam van een oliemaatschappij in Texas, wist ze door te dringen tot de lokale geledingen van Democraten en Republikeinen. Met succes. Op het verzenden van 'intieme lichaamsdelen' staat nu officieel een boete van 500 dollar.

Tegenvaller

Daarmee onderstreept ze het beeld van een sterke, jonge zakenvrouw. Eentje die niet met zich laat sollen. Met tennisster en grote voorbeeld Serena Williams richtte ze twee jaar geleden een investeringsfonds op. Het duo wil met tickets van gemiddeld 25.000 dollar vooral vrouwelijke ondernemers steunen.

Vaak gekleed in geel, de clubkleuren van Bumble, laat Wolfe Herd zich geregeld van haar zachte kant zien. Op Instagram prijken talloze foto's van haar half jaar oude baby Bo.

Wolfe Herd werd in 1989 in Salt Lake City in een joods-katholiek nest geboren. Op elfjarige leeftijd verhuisde ze met haar ouders naar Parijs. Daar pikte ze de Franse taal snel op. Later zou ze nog een jaar aan de prestigieuze Sorbonne studeren. De rest van haar studie bracht ze door in de VS.

Een weigering voor de opleiding marketing en advertentie was een tegenvaller, maar ze bleef niet bij de pakken zitten. Ze begon op 20-jarige leeftijd samen met een partner het Help Us Project, een initiatief dat de slachtoffers van de olieramp in de Golf van Mexico in 2010 bijstond.

Het op de markt brengen van bamboetassen sloeg aan. Wolfe Herd bedacht gewiekst hoe sterren, zoals de modeontwerper Rachel Zoe en de fashionista Nicole Richie, haar gratis publiciteit konden bezorgen.

Seksuele intimidatie en discriminatie

Haar grote doorbraak kwam met Tinder, opgericht in 2012 in Los Angeles met twee partners. Voor die datingapp bedacht ze het logo en was ze hoofd marketing. In 2019 had de app ruim 5 miljoen betalende gebruikers.

Dat succes maakte Wolfe Herd niet meer van dichtbij mee. In september 2014 vertrok ze met slaande deuren. Ze klaagde haar medeoprichters aan voor seksuele intimidatie en discriminatie. De rechtszaak won ze. Maar Tinder was ze kwijt.

Herkansing

Drie maanden na haar vertrek besloot ze zich opnieuw op de liefde te storten. In de Russisch-Britse techondernemer Andrey Andreev vond ze een nieuwe zakenpartner. Hij leverde het kapitaal en de technische kennis, zij het idee.

Bumble slaat aan bij het grote publiek, dat naar eigen zeggen de grens van 100 miljoen gebruikers slechtte. Onbekend is hoeveel daarvan betalende leden zijn.

De relatie met Tinder is grimmiger geworden. Match, het beursgenoteerde moederbedrijf van Tinder, sleepte Bumble in 2018 voor de rechter vanwege vermeende diefstal van technologie. Beide partijen claimen de uitvinding van het swipen. De rechtszaak sleept nog altijd aan.

Een andere tegenvaller voor Wolfe Herd is de rel die vorig jaar de kop opstak bij Badoo, dat net als Bumble onder het moederbedrijf MagicLab valt. Bij die datingapp kwamen gevallen van seksisme aan het licht.

Topman Andreev verkocht begin dit jaar zijn belang in MagicLab aan investeerder Blackstone en gaf zijn zetel aan Wolfe Herd. Het bedrijf was in een klap 3 miljard dollar waard.