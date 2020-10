Microsoft lijft Minecraft-spelers in

De gebruikers van de 'blokkige' virtuele wereld Minecraft moeten voortaan een Microsoft-account hebben. Daar wordt verbaasd tot geschokt op gereageerd, maar Microsoft heeft zijn redenen voor die maatregel.

'Al onze games gaan een Microsoft-account vereisen, ook Minecraft Java Edition', klinkt het in een officiële blogpost. De maatregel maakt het mogelijk de spelers beter te beschermen, zegt het technologiebedrijf. Onder meer een dubbele authentificatie wordt nu mogelijk. Ook kunnen hinderlijke medespelers in de chat worden geblokkeerd. Spelers die geen Microsoft-account openen, kunnen over enkele maanden niet meer inloggen.

Minecraft is bij de best verkopende videogames ooit, met over alle platformen heen 200 miljoen verkochte exemplaren en dit jaar 126 miljoen actieve gebruikers. Het is een sandbox videogame. Dat is een game waarbij de gebruikers uitermate veel vrijheid hebben om hun eigen doel en activiteit te bepalen. De Zweed Markus 'Notch' Persson creëerde het spel in 2009. Vijf jaar later nam Microsoft het bedrijf achter Minecraft, Mojang Studios, en de intellectuele rechten over voor 2,5 miljard dollar.

De spelers vroegen al langer meer mogelijkheden om hun vaak indrukwekkende creaties te beschermen. Microsoft legt in zijn communicatie precies op dat aspect de nadruk. Toch klinkt protest omdat niet alle gebruikersnamen behouden kunnen blijven. De 'in-game' spelersnamen blijven wel gevrijwaard.

Efficiënt en commercieel zinvol

De maatregel van Microsoft lijkt efficiënt te zijn omdat alles onder een gecentraliseerd loginsysteem wordt gebracht. Maar er zijn ongetwijfeld nog andere redenen. Om te beginnen is gaming een belangrijke business voor het bedrijf.

De gaminginkomsten stijgen ook bij Microsoft fors, een gevolg van de pandemie. Bovendien is het een activiteit die zich steeds meer in de cloud afspeelt, een uitermate belangrijke sector voor het technologiebedrijf. In september nog nam Microsoft het gamebedrijf ZeniMax, de eigenaar van Bethesda Softworks, over voor 7,5 miljard dollar. Das was een belangrijke zet in de keiharde strijd tussen de spelconsole Xbox van Microsoft en de Playstation-console van Sony.

Door de Minecraft-spelers te laten inloggen met een Microsoft-account is de stap naar andere aankopen in het Microsoft-universum kleiner.