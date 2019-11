Netflix leaset bioscoop in New York

Het streamingplatform Netflix gaat een oude bioscoop in Manhattan nieuw leven inblazen.

Het Paris Theater is de laatste bioscoop in New York met maar één scherm. Marlene Dietrich opende de cinema in 1948. Eerder dit jaar moest de zaal de deuren sluiten.

De zet is opvallend omdat de streamingreus door de klassieke filmsector wordt gezien als de doodgraver van de bioscoop.

Netflix heeft een leasingcontract getekend voor de 71-jarige bioscoop. Het is de bedoeling de zaal in te zetten voor speciale events, vertoningen en premières van Netflix-films. ‘We zijn trots dat we dit historische instituut van New York kunnen bewaren als cinematografische thuis voor filmliefhebbers’, zegt CEO Ted Sarandos.