Netflix test manier om paswoorddelen tegen te gaan

De streamingdienst vraagt sommige gebruikers opnieuw in te loggen met een code via mail of sms, om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan.

'Als u niet samenwoont met de eigenaar van dit account, hebt u een eigen account nodig om verder te kunnen kijken.' Die boodschap krijgen sommige Netflix-kijkers voorgeschoteld tijdens het bingewatchen. Wie verder wil kijken, krijgt de optie een code te laten toesturen via sms of e-mail.

Met die test onderzoekt Netflix manieren om het delen van paswoorden tegen te gaan, de praktijk waarbij betalende gebruikers hun paswoord kwistig rondstrooien om anderen mee te laten genieten van de televisieweelde. Dat is toegestaan 'binnen het huishouden', maar niet daarbuiten.

9 miljard streamingschade De onderzoeksfirma Park Associates raamt de jaarlijkse impact van paswoorddelen op de streamingsector op 9 miljard dollar.

Schouders ophalen

Dat Netflix manieren onderzoekt om die meegluurders er tussenuit te halen en ze naar een betalend abonnement te dwingen lijkt logisch. Maar Netflix maakte in het verleden nooit een echt probleem van de praktijk. Integendeel. Netflix-CEO Reed Hastings noemde paswoorddelen ooit 'uitstekende marketing'. 'Als zo'n jongere daardoor vertrouwd geraakt met Netflix, zal hij op een later punt in zijn leven waarschijnlijk gewoon zelf abonnee worden', zei Hastings relativerend.

Ook Richard Plepler, topman van Netflix-concurrent HBO, reageerde eerder al schouderophalend op paswoorddelen. Op een persconferentie gaf Hastings ooit schertsend Pleplers HBO-paswoord weg: Netflixbitch. Paswoorddelen aanpakken stond dus niet meteen hoog op de prioriteitenlijst in de sector.