Netflix verliest 'Friends' aan HBO

Na 'The Office' ziet Netflix nu een tweede hitserie zijn platform verlaten.

AT&T komt begin volgend jaar op de proppen met een nieuwe online videostreamingdienst. Die zal 'HBO Max' heten, naar HBO, de betaalzender die AT&T verwierf bij de overname van Time Warner.

HBO Max wordt meteen ook de thuishaven van de herhalingen van de hitserie 'Friends'. De jaren-90-serie over een vriendengroep in New York, met onder meer Jennifer Aniston, liep sinds 2015 op de online streamingdienst Netflix.

The Office

Netflix ziet steeds meer series en film zijn platform verlaten, nu de rechthebbenden zelf een online videostreamingdienst besluiten op te richten. Disney komt later dit jaar met Disney+, HBO heeft al HBO Now en binnenkort ook HBO Max. In het najaar komt ook Apple met Apple+.

Friends is gemaakt door Warner Bros, ook al een onderdeel van Time Warner. Eerder deze week raakte bekend dat 'The Office' vanaf 2021 terugkeert naar NBCUniversal, die de serie produceerde en tot 2013 op zijn eigen netwerk had lopen.

Disney

Volgens marktonderzoeker Nielsen waren Friends en The Office de twee best bekeken series op het platform afgelopen jaar. The Office was in 2018 goed voor 52 miljard kijkminuten op Netflix, Friends voor 32,6 miljard kijkminuten.