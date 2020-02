‘Online daten lijkt steeds meer op daten in de echte wereld'

De geplande lancering van de datingapp van Facebook in Europa gaat voorlopig niet door. Maar ook zonder Facebook zit er dynamiek in de online datingmarkt. 'Foto's krijgen concurrentie van videobellen als eerste kennismaking.'

Kan Facebook de bekende app Tinder naar de kroon steken als grootste online koppelaar? Het antwoord op de vraag zal nog even op zich laten wachten. ’s Werelds grootste sociaal netwerk moest de geplande Europese lancering van zijn datingapp, Facebook dating, donderdag uitstellen. De Ierse concurrentiewaakhond was er niet over te spreken dat Facebook de komst van zijn datingapp veel te laat en zonder de nodige informatie had aangekondigd, en reageerde met een huiszoeking in het Europese hoofdkantoor van de groep.

Gelukkig bestaan er meer dan genoeg alternatieven voor dat deel van de wereldbevolking dat op zoek is naar een lief. Behalve Tinder zijn er online en in de appstores nog tientallen, zo niet honderden platformen die zichzelf aanprijzen als de snelste, leukste en spannendste manier om aan een date te raken.

Door de snelle groei van de online datingmarkt is er nog veel ruimte voor verschillende spelers. ‘In de VS ontstaan al 40 procent van alle relaties online, en ook in andere regio’s zien we het fenomeen snel groeien. Zeker bij jonge generaties is het gebruik van datingapps heel normaal geworden. Velen gebruiken ook meerdere apps’, zegt Joost Roelandts, de CEO van Massive Media, het Gentse bedrijf achter de ontmoetingsapps Twoo en Ablo.

Copycats

Massive Media maakt deel uit van de marktleider Match Group, die de populaire Tinder-app uitbaat, waarmee je snel potentiële dates kunt afwijzen of verleiden door hun profielfoto naar links of naar rechts te ‘swipen’. De komst van Tinder, acht jaar geleden, werd gevolgd door een golf van copycats die zich proberen te onderscheiden door een eigen invulling te geven aan het concept. Zo stelt de app Once maar één date per dag voor, en toont de Franse app Happn alleen profielen van mensen die de voorbije dagen ergens uw pad gekruist hebben.

Een belangrijke trend is de opkomst van video in plaats van foto’s als eerste kennismaking, waarbij je bijvoorbeeld meteen kunt videobellen met een potentiële date. Joost Roelandts CEO Massive Media

Als u bij online dating nog denkt aan schreeuwerige websites waar u eerst een uur zoet bent met het invullen van ellenlange vragenlijsten, bent u duidelijk al een paar jaartjes uit de markt. Online daten is in tien jaar uitgegroeid van een ietwat gênante, solitaire en tijdrovende onderneming naar een sociaal gebeuren waarmee je met vriend(inn)en op café de tijd kunt doden. Die trend zal doorzetten, voorspelt Roelandts. Datingapps gaan nog meer inzetten op instantcommunicatie tussen mensen, waarbij hun profielinformatie als een conversatiestarter dienstdoet.

‘Een belangrijke trend is de opkomst van video in plaats van foto’s als eerste kennismaking, waarbij je meteen kunt videobellen met een potentiële date. Bij Twoo experimenteren we sinds november met een ‘one to many’-livestream waarbij iemand zich live aan meerdere mensen tegelijk kan voorstellen en met hen in gesprek kan gaan. Dankzij dat live aspect gaat online daten meer lijken op daten in het echte leven.’ De datingapps volgen daarmee in het spoor van de sociale media, waar nieuwkomers zoals SnapChat en TikTok succes boekten met video en live ervaringen.

Vertaling

Een andere trend die Roelandts ziet, is een terugkeer naar toevallige ontmoetingen, weg van de onzichtbare algoritmes die al een selectie hebben gemaakt in de potentiële dates die je als gebruiker te zien krijgt. Ablo, een nieuwe chatapp die Massive Media vorig jaar in het leven riep, brengt gebruikers in contact met lukrake mensen eender waar ter wereld. De taalbarrière wordt overwonnen met een live automatische vertaalfunctie. De app werd ruim een jaar geleden gelanceerd en werd intussen meer dan 8 miljoen keer gedownload.

De vraag van 1 miljard is of Facebook de gevestigde orde in de datingmarkt door elkaar kan schudden. De socialemediagigant lanceerde zijn datingtoepassing in het najaar van 2018 in een testversie in de VS en intussen ook in een twintigtal andere landen. Gebruikers kunnen met de app een lief zoeken op basis van een aantal filters, zoals locatie, leeftijd of religie.

Facebook heeft het voordeel van zijn gigantische gebruikersbasis van 2,5 miljard mensen en de bijbehorende persoonlijke informatie. Zo kunnen Facebook-daters een linkje leggen naar hun persoonlijke belevenissen op Facebook Stories en Instagram Stories. Dat geeft potentiële partners niet alleen een garantie dat het om echte mensen gaat, maar ook een onderwerp om de conversatie op te starten. Bovendien is het gebruik van de app gratis.