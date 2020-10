Pandemie treft ook gamingsector

Het Poolse CD Projekt Red, onderdeel van het beursgenoteerde CD Projekt, stelde de lancering van de al sinds 2012 aangekondigde game Cyberpunk 2077 voor de derde keer uit. De nieuwe datum is nu 10 december in plaats van 19 november.

De game komt uit op negen verschillende platformen terwijl het hele team van thuis werkt. Dat leidt blijkbaar tot complicaties die ook niet met een zesdaagse werkweek kunnen worden opgevangen. Aanvankelijk was de lancering gepland op 16 april, vervolgens op 17 september en 19 november.

Ubisoft

Het Franse Ubisoft moest Far Cry 6 uitstellen evenals Rainbow Six Quarantine. De games zijn nu gepland voor het volgende boekhoudjaar, ergens tussen april en september 2021. Ook hier wordt gewezen op moeilijkheden veroorzaakt door thuiswerk. Door het uitstel verlaagde het bedrijf zijn jaardoelstellingen. De 'netto-boekingen' zouden uitkomen tussen 2,2 miljard euro en 2,3 miljard euro tegenover een vork tussen 2,3 miljard en 2,6 miljard die werd vooropgesteld in mei en die toen al rekening hield met een mogelijk uitstel.