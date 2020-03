Plopsa dankt 225 seizoenskrachten af

Voorlopig geen plezier in Plopsa.

Het gros van de onlangs aangeworven seizoensmedewerkers van de pretparkgroep Plopsa wordt afgedankt. Doordat ze nog geen enkele dag hadden gewerkt, komen ze niet in aanmerking voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

De seizoensopening van het Plopsa-pretpark in De Panne stond dit jaar gepland op 27 maart. De uitbraak van het coronavirus stak daar een stokje voor. Met de verlenging van de maatregelen tot 19 april ziet de pretparkpoot van Studio 100 zeker al de lucratieve paasvakantie verloren gaan.

Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof moet daarom maandag of dinsdag een sociaal bloedbad aanrichten. Eind februari trok hij in onverdachte tijden 225 seizoensmedewerkers aan om de opening van het park in goede banen te leiden. Die moet hij nu bijna allemaal weer laten gaan.

Heropstart

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) laat niet toe dat een arbeidskracht die een contract tekende, maar nog geen enkele prestatie heeft geleverd voor een werkgever geniet van het systeem van tijdelijke economische werkloosheid. Het coronavirus brak uit voor de opening van het park, en dus heeft het gros van de seizoenskrachten er effectief nog geen enkele dag gewerkt.

10 miljoen euro Omzetverlies Plopsa verwacht een omzetverlies van 10 miljoen euro als de zeven parken tot eind april moeten sluiten.

Zij komen dus niet in aanmerking voor het systeem dat 70 procent van het loon garandeert. Plopsa ontbindt de contracten waarschijnlijk maandag of uiterlijk dinsdag. De seizoenskrachten kunnen dan toch nog een werkloosheidsvergoeding krijgen. De enkele seizoenskrachten die al waren ingezet voor 'winterklusjes' in het park vallen wel onder de tijdelijke economische werkloosheid.

Van den Kerkhof trekt ten strijde tegen het systeem, omdat hij de seizoenskrachten goed kan gebruiken op het moment dat het park mag heropstarten. Al acht hij die heropstart niet voor meteen. 'Tussen de lijnen lees je dat de maatregelen sowieso nog tot begin mei zullen gelden. En dan komen horeca en de evenementensector nog als laatste aan de beurt.'

Blote knietjes

Het ontslag van de seizoenskrachten nu vertraagt een heropstart later, stelt Van den Kerkhof. 'Wij moeten mensen die we nu de laan uitsturen dan in erg korte tijd op onze blote knietjes smeken om terug te komen.'