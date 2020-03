Plopsa plant nieuw pretpark in Praag

Plopsa opent in 2021 een indoorpretpark in de Tsjechische hoofdstad Praag.

De pretparkpoot van Studio 100 wil een nieuw indoorpretpark bouwen in de Tsjechische hoofdstad Praag, rond het figuurtje Maya de Bij.

Het park zal bestaan uit zo'n 15 attracties, waaronder een achtbaan, zweefmolen en valtoren. Dat maakte de themaparkendivisie van de Studio 100 Group dinsdag bekend.

In 2018 opende Plopsa het eerste pretpark in Polen: Majaland Kownaty. Er volgde snel de aankondiging van een tweede park nabij Warschau. Die bouw start binnenkort. Door het succes van de huidige parken en de uitbreidingen in de andere landen kondigde Plopsa dinsdag de bouw aan van een nieuw indoorpretpark in Praag.

Joint venture

Plopsa doet alleen in België en de buurlanden de exploitatie zelf en richt voor de andere landen telkens joint ventures op met strategische partners die het land en de plaatselijke regelgeving beheersen. Voor de realisatie van het indoorpark in Praag slaan verschillende partijen de handen in elkaar.

De eerste lokale speler is de TNI Group, een van oorsprong vastgoed- en investeringsbedrijf dat vooral focust op de ontwikkeling van leisure-activiteiten. TNI sloot met Plopsa een licentieovereenkomst af voor de bouw van indoorpretparken en het gebruik van de Studio 100-figuren in Tsjechië.