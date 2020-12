Sony haalt Cyberpunk 2077 uit Store na talloze bugs

'SIE (Sony Interactive Entertainment) spant zich in om een hoog niveau van tevredenheid te verzekeren bij zijn klanten. We gaan dus van start met terugbetalingen en we gaan het spel tot nader order uit de onlinewinkel halen', schrijft de Video games-afdeling van Sony.

Het spel is vorige week donderdag uitgekomen en is de eerste grote titel van CD Projekt sinds 'The Witcher 3: Wild Hunt' uit 2015. Er werd acht jaar lang gewerkt aan de game, waarvan de lancering verscheidene keren werd uitgesteld. Het speelt zich af in een futuristische grootstad waar spelers in de huid kruipen van de huurling V.