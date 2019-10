Spel Fortnite verdwijnt volledig van de aardbodem

Spelers van Fortnite blijven met vragen achter nadat het populaire spel zondagavond in een zwart gat verdween.

Op een lang aangekondigd evenement genaamd 'The End' waren de fans van het spel zondagavond getuige van een apocalyps. Het voor gamers zo vertrouwde speeleiland werd getroffen door een reeks raketten en een inslaande meteoor. De daaruit voortgekomen explosie blies alle spelers ver van hun digitale leefwereld de ruimte in. Vanaf de ruimte zagen de spelfanaten hoe een zwart gat de totale wereld van Fortnite opslorpte.

Maar uit de leegte herrees geen nieuwe wereld, het beeld van het zwarte gat bleef gewoon staan. Op sociale media begonnen fans al snel onrustig te worden. 'Was dit echt voorgoed het einde van het spel?', vroegen velen zich af.

Update

Om de spanning nog wat te verhogen blijft het bij de maker, Epic Games, nog altijd doodstil. Maar het is vrijwel zeker dat het spel binnenkort weer gewoon te spelen zal zijn. De ontwikkelaar heeft onlangs nog aangekondigd dat er een aantal grote veranderingen op til zijn. Spelers zouden onder andere een ranking krijgen, zodat ze met gamers van hetzelfde niveau kunnen gamen.

Verder gaan er geruchten de ronde dat de makers het totale 'spellandschap' in Fortnite aan het vernieuwen zijn. Er is ook hoop dat de ontwikkelaar eindelijk het volledige spel lanceert. Tot nu toe draaide Fortnite op zijn betaversie sinds de lancering in 2017.