Spotify krijgt Chinese concurrentie

Bytedance, de eigenaar van de populaire kortefilmpjesapp TikTok, wilt een muziekstreamdienst lanceren. Vooral in landen als India kan het marktleider Spotify pijn doen.

Bytedance wil zijn activiteiten verbreden. Het Chinese technologiebedrijf maakte tot nu furore met de populaire tienerapp TikTok, waarop filmpjes van niet meer dan 15 seconden doorlopend te zien zijn. De app werd wereldwijd al een miljard keer gedownload.

Bytedance lanceert nu een muziekstreamingdienst, schrijft het financiële persagentschap Bloomberg. Het zou al deals hebben gesloten met enkele grote Indiase platenmaatschappijen zoals Times Music en T-Series. De betalende app wordt eerst uitgerold in opkomende economieën, waaronder India.

India

Volgens Bloomberg zal de muziekstreamingdienst niet gelieerd zijn aan TikTok. Over andere details, zoals de prijs, is weinig geweten. Het product is al zo vergevorderd dat meerdere mensen in de muziekindustrie al demonstraties kregen. De lancering van de app staat gepland voor het najaar.

75 miljard Waardering Bytedance was na zijn laatste private kapitaalronde 75 miljard dollar waard.

Bytedance mikt op landen waar de muziekstreamingdiensten Spotify en Apple Music de markt nog niet volledig konden inpalmen. Spotify heeft 100 miljoen betalende gebruikers, Apple Music naar schatting 56 miljoen. Het Zweedse Spotify staat vooral in Europa sterk, Apple Music neemt de bovenhand in de Verenigde Staten.

Korte video's

Met TikTok heeft Bytedance al de nodige ervaring met muziek. In de korte videootjes op de app speelt muziek vaak een centrale rol. Gebruikers lippen mee met fragmenten van bekende nummers of spreiden echte zang- en andere talenten tentoon. Het nummer ‘Old Town Road’, van de Amerikaanse rapper Lil Nas X, bereikte de top van de Amerikaanse Billboard-hitparade nadat het bekend was geworden op TikTok.

Bytedance verdient op de videoapp geld met advertenties die tussen de korte video’s getoond worden. Het zal met zijn muziekstreamingdienst moeten bewijzen dat er in landen als China en India ook appetijt is voor een betalende dienst.