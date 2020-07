Stekker gaat uit tv-dienst Stievie

Er komt een einde aan Stievie Premium, de betalende online kijkdienst die het toenmalige Medialaan in 2013 uit de grond stampte. Voor een vast bedrag van 9,99 euro per maand konden gebruikers 18 voornamelijk Vlaamse zenders bekijken. Het ging om kanalen van Medialaan (bijvoorbeeld VTM, Q2), maar ook die van SBS (VIER, VIJF en ZES) en de VRT (Eén, Canvas, Ketnet). Stieve Premium bestond naast Stievie Free, waarmee gratis de Medialaanzenders bekeken konden worden.

De dienst houdt het op 1 september voor bekeken. DPG Media, het bedrijf dat Medialaan in 2017 opslorpte, verwijst door naar de APP TV van TV Vlaanderen. Daar kan je voor 9,95 euro per maand kijken naar wel zeventig zenders. Voor DPG Media ligt de klemtoon op VTM Go, het gratis online streamingplatform dat draait op gepersonaliseerde reclame. In het najaar moet ook de 'Vlaamse Netflix', een joint venture van DPG Media en Telenet, van de grond komen. Dat is een betalend online kijkplatform dat zich vooral richt op Vlaamse fictie. Ook de VRT moet daar volgens het regeerakkoord mee instappen.