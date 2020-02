Studio 100: 'Onze serie speelde in elke Chinese huiskamer'

Het vliegtuigje 'Jett' van Super Wings is een creatie van Josh Selig, de man die Studio 100 in China moet versterken.

De entertainmentgroep Studio 100 breekt stilaan potten in China. Met het figuurtje Mia scoorde het op het druk bekeken kinderkanaal van de staatstelevisie. Ook nieuwe formats krijgen vorm.

Hans Bourlon, de topman van Studio 100, bracht begin dit jaar drie weken door in China. 'Mijn terugkeer naar België was met de hakken over de sloot', zegt hij lachend, verwijzend naar de uitbraak van het coronavirus. 'Toen ik in China was, lag het Westen nog niet wakker van de epidemie.'

Bourlons trip was geen plezierreisje. Studio 100 is in China steeds nadrukkelijker aanwezig. Het vermarkt er niet alleen zijn indrukwekkend portfolio aan bestaande animatiefiguurtjes, maar staat ook klaar om er nieuwe producties te lanceren.

Voor zijn Chinese veroveringstocht steunt Studio 100 op meerdere fundamenten. Een grote catalogus van figuurtjes met internationale weerklank is de eerste peiler. De opbouw daarvan gaat jaren terug. Zowel in 2008 als in 2017, met de respectievelijke overnames van een deel van het Duitse EM.Sport Media en M4e, verwierf het een reeks figuurtjes die in China interesse losweken. 'Voor Maya de Bij, Nils Holgersson, Wissper en Tip De Muis gingen we al lokale partnerschappen aan, zegt Bourlon.

CCTV

Een belangrijke partner van Studio 100 is WeKids, een grote naam in het Chinese entertainmentlandschap. WeKids verwerft de distributierechten over kinderseries voor China en vermarkt die bij tv-zenders en op streamingplatformen. Sinds 2016 doet het dat voor Wissper en Tip de Muis, in 2017 volgde een deal voor onder andere Maya de Bij en Nils Holgersson. 'Het geeft ons uitzicht op de grote Chinese streamingplatformen, zoals Youku (Alibaba) en Iqiyi (Baidu). Streaming is in China veel belangrijker dan hier', stelt Bourlon.

De 14 kanalen van de communistische staatstelevisie bereiken permanent elke Chinese huiskamer. Hans Bourlon topman Studio 100

Ook voor 'Mia and me', een serie die Studio 100 verwierf bij de overname van M4e, volgde het amusementsbedrijf die route. Voor die reeks werkte Studio 100 samen met het Chinese UYoung. 'Mia and Me', over de twaalfjarige Mia die in de magische wereld Centopia belandt, liep vorig jaar driemaal op CCTV-14, het kinderkanaal van de Chinese staatstelevisie.

'De impact daarvan is enorm', zegt Bourlon. 'De 14 kanalen van de staatstelevisie bereiken elke Chinese huiskamer.' CCTV-14 heeft meer dan een miljard kijkers. Op de vraag of de Chinese censor heeft ingegrepen in de avonturen van Mia of anderen antwoordt Bourlon categoriek: 'Neen, die vraag kwam er niet.'

Sesamstraat

Naast de bestaande catalogus bereidt Studio 100 in alle stilte een salvo aan nieuwe figuurtjes en producties voor. Het neemt daarvoor opmerkelijk genoeg een omweg via New York. In december 2017 nam Studio 100 het Amerikaanse productiebedrijf Little Airplane Productions over.

De sterke man van dat bedrijf is Josh Selig, die meerdere Emmy's won, de Amerikaanse televisieprijzen, voor zijn werk als schrijver voor 'Sesamstraat'. Hij heeft veel ervaring met China: Selig is de bedenker van '3rd & Bird', een serie die al liep op de Chinese staatstelevisie, en van 'Super Wings', een verhaal over het vijfjarig vliegtuigje Jett dat liep in China, Duitsland en VS.

Bourlon maakt er geen geheim van dat Studio 100 met Seligs nieuwe formats nog sterker wil staan op de Chinese markt. 'Ik laat mij in China altijd op sleeptouw nemen door hem. Hij weet veel beter welke stappen je er moet nemen. Dat gaat om grote zaken, zoals de strategie. Maar ook om details, zoals welk cadeau je meeneemt naar een ontmoeting met een bedrijfsleider.' Selig is goed omringd. De helft van de ploeg van Little Airplane Productions is Chinees.

Dokter

De New Yorkse route moet op termijn drie formats opleveren die in China, en daarbuiten, scoren. Een eerste productie staat in de steigers. 'Doctor Space' is een animatiereeks voor vier- tot zevenjarigen over een negenjarige dokter die de baas is van Healox, een zwevend noodhospitaal voor aliens.

Voor die productie sloeg Studio 100 de handen in elkaar met Fantawild Animation, de animatietak van de gelijknamige entertainmentholding. Ook dat is een gereputeerde speler in China. Het bedrijf heeft met 'Boonie Bears', over de beren Briar en Brambel die de strijd aangaan met een houthakker, de populairste tekenfilmreeks van China in huis. Studio 100 hoopt met de knowhow van Fantawild Animation van de nieuwe reeks een Chinees kassucces te maken. Wanneer 'Doctor Space' op het scherm komt, is niet duidelijk.