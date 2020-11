Take-Two koopt Britse maker F1 game

Het Amerikaanse Take-Two, gekend van de games Grand Theft Auto en NBA 2K, koopt de Britse sectorgenoot Codemasters, die specialist is in racegames zoals F1. De Britten gingen akkoord met een bod van 759 miljoen pond (850,2 miljoen euro).

Het bod beloopt omgerekend 485 pence per aandeel. Per aandeel Codemasters wordt 120 pence in cash betaalt en 0,02834 aandelen Take Two. De deal wordt wellicht afgerond in het eerste kwartaal van volgend jaar.