Telenet dreigt met rechtszaak over tv-geld voetbal

Telenet-CEO John Porter zegt er niet voor terug te deinzen naar de rechter te stappen om een deel van het geld van het voetbalcontract terug te eisen.

Komt het tot een confrontatie in de rechtszaal over de tv-gelden voor de Jupiler Pro League? De eerste klasse van het voetbal ligt tot nader order stil, en het is nog altijd niet duidelijk of de laatste speeldag van de reguliere competitie en de play-offs nog gespeeld worden.

Telenet en de andere rechtenhouders dreigen zo een deel van het neergetelde geld in rook te zien opgaan. Zij betaalden om de matchen te mogen uitzenden, maar een derde van die matchen komt er misschien niet meer. Telenet-CEO John Porter denkt zijn geld in dat geval deels te kunnen terugkrijgen. Dat zei hij tijdens de call met analisten over de kwartaalresultaten.

Overmacht

'Bij afwezigheid van heel duidelijke overmacht hebben we een goede case om een gedeeltelijke compensatie te krijgen omdat het seizoen en de play-offs niet afgemaakt worden', legde Porter uit. 'We wachten natuurlijk af.' Hij erkent dat de Pro League hard werkt om de overheid tot een duidelijk standpunt over voetbal te bewegen.

We deinzen er niet voor terug naar de rechtbank te stappen om de zaak in ons voordeel te beslechten John Porter CEO Telenet

De juristen van de Pro League maken zich sterk dat ze de overmachtsclausule in het tv-contract kunnen inroepen en het geld, zo'n 23 miljoen euro, dus niet verschuldigd zijn. Dat berichtte HLN maandag. Maar daarvoor moet de Nationale Veiligheidsraad expliciet verbieden dat deze zomer sportcompetities plaatsvinden. Dat is tot nu niet gebeurd.

Toch houdt Telenet duidelijk alle opties open. 'We deinzen er niet voor terug naar de rechtbank te stappen om de zaak in ons voordeel te beslechten', zei Porter kristalhelder. Hij staat niet alleen, claimt hij. 'We hebben Proximus en VOO naast ons in die uitdaging.'

Crescendo

Telenet maakte vorige week zijn standpunt al duidelijk in een officieel schrijven aan de Pro League. Het vroeg toen het betaalde bedrag proportioneel terug te betalen aan de rechtenhouders. 'Zij betaalden voor prestaties die niet geleverd worden, nu een derde van de competitie niet gespeeld wordt.'