Telenet zet weer het mes in waarde Play4 en co.

De telecomoperator Telenet voert een bijzondere waardevermindering van 33 miljoen euro door op zijn televisiedochter SBS. De reden? Corona en het verlies van het voetbalcontract.

SBS, de televisiedochter van Telenet en het huis boven zenders zoals Play Vier, is volgens de Mechelse telecomoperator gevoelig minder waard dan eerder verhoopt. Dat staat te lezen in de vierdekwartaalresultaten van Telenet, maar bleef tot nu toe onder de radar. Het bedrijf voert een bijzondere waardevermindering door op de 'goodwill' - wat een overnemer extra betaalt boven op de boekwaarde - van De Vijver Media. Dat is de vennootschap boven SBS, waar Telenet midden 2019 de enige aandeelhouder van werd.

Telenet acht De Vijver Media 32,9 miljoen euro minder waard. De telecomoperator doet dat na een 'herziening van de strategische langetermijnplannen' van het bedrijf. Het bedrijf wijst na een vraag om toelichting naar twee factoren. De eerste is onvermijdelijk de coronacrisis. 'De coronapandemie heeft een sterke impact gehad op de activiteiten en winstgevendheid van SBS in 2020, en ook in 2021 zal er nog een effect zijn op omzet en bedrijfswinst', stelt Telenet-communicatiedirecteur Stefan Coenjaerts.

Woestijnvis verloor het voetbalcontract, waardoor er logischerwijs een impact is op de omzet en de winst. Stefan Coenjaerts Woordvoerder Telenet

Bij de voorstelling van de jaarcijfers van Telenet was al duidelijk geworden dat de advertentie- en productie-inkomsten van SBS over het hele jaar 2020 met 14 procent waren teruggevallen. Toch gloort er beterschap aan de horizon. In het vierde kwartaal gingen de advertentie- en productie-inkomsten er 1 procent op vooruit vergeleken met dezelfde periode het jaar voordien. Telenet probeert ook het tij te keren met een nieuwe nationale reclameregie, in joint venture met Mediahuis en Proximus.

Woestijnvis

De afwaardering heeft ook te maken met het voetbalcontract. Eleven Sports is vanaf dit seizoen voor vijf jaargangen eigenaar van de televisierechten van het Belgische profvoetbal. Voor de productie en de captage van de wedstrijden leunt Eleven Sports op het Spaanse mediabedrijf Mediapro. Dat heeft zijn gevolgen voor Woestijnvis, het productiehuis van De Vijver Media, dat de jaren voordien instond voor de productie. 'Woestijnvis verloor het voetbalcontract, waardoor er logischerwijs een impact is op de omzet en de winst. Dit is ook in rekening gebracht', besluit Coenjaerts.